AB ve NATO'dan ortak açıklama!

AB ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna gerilimi had safhaya çıkarken, dünyadan Ukrayna'ya destek mesajları gelmeye başladı.
Avrupa Birliği ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadeleri kullanıldı.
NATO GENEL SEKRETERİ: KAYBEDİLEN HAYATLARDAN RUSYA SORUMLU OLACAK
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.
Soru cevap kısmında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stoltenberg "NATO tarihteki en güçlü ittifak konumunda. Biz her müttefiğimizi, her koşulda savunacağız. İşte bu yüzden ittifakın doğu kanadını güçlendirdik. Son derece net bir mesajımız var: Bir müttefiğe yapışmış saldırı hepimize yapılmış sayılır. Müttefikler olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya fırsat vermemeye çalışıyoruz" dedi.
Stoltenberg yaşanan sürece ilişkin "Avrupa için kader anı" derken "100 savaş uçağı hazır bekliyor" diye ekledi.
JOHNSON: ÖNÜMÜZDE KARANLIK GÜNLER GÖRÜNÜYOR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti." ifadesini kullandı.
Johnson öğle saatlerinde yaptığı yeni açıklamada ise "Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. Amacımız ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın bağımsızlığı. Bu sadece Ukrayna'ya bir saldırı değil demokrasiye de bağımsızlığa da bir saldırı." dedi.
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