Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Habertürk'e konuştu

HABERTURK.COM

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Cebbar Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Kiev’de çeşitli patlamalar yaşandı. Rusya sabahtan beri 30'dan fazla saldırı düzenledi" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Cebbar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinin ardından yaşanan gelişmeleri Habertürk yayınında değerlendirdi.

Cebbar "Bu Rusya'nın düzenlediği bir saldırı, egemenliğimize bir saldırı. Biz Rusya'nın yalnız bırakılmasını istiyoruz. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz arabuluculuk çalışmaları için. Tüm uluslararası camiaya acil olarak toplanması için çağrı yapıyoruz. Biz yaptırımların önceden uygulanmasını bekliyorduk. Belli başlı yaptırımları zaten gündeme almıştık, diğer güçlü araçları da bekliyoruz" diye ekledi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cebbar "Hükümet çalışmalarını sürdürüyor, Başbakan ile görüştüm herkes son derece kararlı, ve kolluk güçleri de çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok kentte panik havası hakim. Kiev'de insanlar bombadan kaçmaya çalışıyor. Ukrayna oldukça güçlü bir orduya sahip. Rusya bizi yıldırmaya çalıştı ancak Ukrayna ülkesini güçlü bir şekilde korumaya çalışıyor" diyerek ordusunun güçlü bir şekilde mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin desteklerine teşekkür eden Cebbar "Biz son derece müteşekkiriz Türkiye'ye yalnızca komşu olarak değil, arabuluculuk ortamı hazırlayan bir ülke olarak. Bizim talebimiz Boğaz'dan Rus geçişinin engellenmesi" dedi.

EMİNE CABBAR KİMDİR?

Kırım Tatarı olan Emine Cabbar, 2020 yazından bu yana Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

2015-2016 yıllarında Ukrayna Enformasyon Politikası Bakanı Danışmanı, 2016-2020 yılları arasında da Ukrayna Enformasyon Politikası Bakanı Birinci Yardımcısı olarak çalıştı.