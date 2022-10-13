Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; oyuncular Cengiz Bozkurt, Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy ile Türkiye'nin ilk Michelin yıldızı alan restoranlarından Araka'nın şefi Pınar Taşdemir'i ağırladı.

"SAKATLIKLAR YAŞADIK"

Cengiz Bozkurt programda vizyona giren "Kim bu aile?" filmi için heyecanlı olduklarını anlattı. Usta oyuncu, "Film bir Kore uyarlaması. Kore'de 16 milyon izlenmiş. Biz de iddialıyız" dedi.

Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ ile başrollerini paylaştığı filmin aksiyon sahnelerinde zorlandıklarını anlatan 57 yaşındaki oyuncu, "Filmin ilk dakikalarının aksiyon ve çatışma sahneleri ile dolu. Bu yaştan sonra aksiyon sahnesi çekmek zormuş. Sakatlıklar yaşadık" dedi.

Pandemi sonrası izleyicilerin sinemadan uzak kaldığını anlatan Bozkurt, bu filmle izleyicilerin tekrar sinemaya gitme alışkanlığı kazanacaklarını umduğunu belirtti.

Dijital platformların sektöre katkı sağladığını söyleyen Bozkurt, "Televizyonlarda yayınlanan diziler az sayıda oyuncuyla dönüyordu. İşsiz oyuncu sayısı çok yüksekti. Platformlar hem yeni bir iş fırsatı yarattı, hem de dizi süreleri daha kısa olduğu için daha az baskı altında çalışıyoruz" dedi.

Usta oyuncu ayrıca, tiyatroyu özlediğini, sahneye dönmek istediğini de belirtti.

"BABAMIZI TEMSİL EDİYORUZ"

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy ise programda Ses Tiyatrosu'nun yeni sezon çalışmalarını anlattılar.

11 Kasım'da Tiyatro Festivali kapsamında yeniden sahnelenecek olan Ferhan Şensoy'un unutulmaz oyunu "Şahları da Vururlar" için provalarının devam ettiğini belirten Şensoy Kardeşler, "Babamızı temsil ediyoruz tiyatroda. O yüzden yanlış karar vermekten çekiniyoruz. Her şeyi çok düşünerek, dikkatli şekilde yapmaya çalışıyoruz" dediler.

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