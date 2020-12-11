Likya'nın başkenti ve dini merkezi

Xanthos - Letoon
Konum: Antalya - Muğla
Kategori: Kültürel
Kayıt Tarihi: 1988
Antik Çağ'da Likya'nın en büyük idari merkezi olan Xanthos, M.Ö 545'te Perslerin egemenliğine girene kadar bağımsız olan kent konumundaydı.
Kent, Perslerin egemenliğine girdikten yaklaşık 100 yıl sonra tamamıyla yandı.
Yangından sonra tekrar inşa edilen Xanthos, M.Ö 2'nci yüzyılda Likya Birliğinin başkenti olarak varlığını sürdürdü.
Daha sonra Romalıların kontrolüne giren Xanthos, 7'nci yüzyıldaki Arap akınlarına kadar ise Bizans İmparatorluğu tarafından idare edildi.
Akdeniz'in önemli bir yerleşim alanı olan Xanthos'ta yerleşen her uygarlığın inşa ettirdiği yapılarda Likya gelenekleri, Helenistik ve Roma dönemi etkileri görülüyor.
Xanthos'a 4 km uzaklıkta bulunan Letoon ise Antik Çağ'da Likya'nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınaklarıyla birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma tiyatrosu kalıntıları bulunuyor.
Artemis ve Apollo'nun annesi Leto'ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve peripteros tarzında yapılmış 30.25 metreye 15.75 metre ebatlarındaki Leto Tapınağı'dır.
Doğuda yer alan Dor tarzında yapılmış olan Apollo tapınağı, Leto Tapınağı'ndan daha az korunmuş durumda olup 27.90 metreye 15.07 metre boyutlarına sahip.
Dünya Mirası...
UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanların korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.
En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.
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