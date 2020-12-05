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Türkiye'nin dünya mirası XII

05.12.2020 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'nin dünya mirası XII

Göreme Vadisi ve Kapadokya, Pamukkale ile birlikte Türkiye'nin hem kültürel hem de doğal özellikleriyle dünya mirası listesinde bulunuyor. Göreme Vadisi ve Kapadokya, bir eşi daha olmayan yeryüzü şekillerinin yanı sıra zengin tarihiyle de yerli ve yabancı turistlerin en çok rağbet ettikleri yerlerden biri

Göreme Vadisi ve Kapadokya
Konum: Nevşehir - Kayseri
Kategori: Doğal / Kültürel
Kayıt Tarihi: 1985

Türkiye'nin yerli ve yabancı en çok turist çeken yerlerinden biri olan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 7 bölümden oluşuyor;
* Göreme Vadisi
* Derinkuyu Yeraltı Şehri
* Kaymaklı Yeraltı Şehri
* Karlık Kilisesi
* Aziz Theodore Kilisesi
* Karain Güvercinlikleri
* Soğanlı Arkeolojik Alanı

Rüzgarın ve yağmur sularının oluşturduğu çok sayıda peri bacasına sahip olmasıyla dünyada eşsiz bir yer olan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Soğanlı, Zelve ve Üzengi vadilerinin yüksek yamaçlarına yapılmış güvercinliklerle vadilerin derinliklerine oyulmuş keşiş hücreleriyle daha da değerli bir yer olma özelliğine sahip.

Erciyes Dağı, Hasan Dağ ve Göllü Dağ'daki volkanik patlamalar sonucu bölge yoğun bir şekilde tüflerle kaplandı. O tüflerin rüzgar ve yağmur sularının aşınmasıyla bölgede kendine özgü yer şekilleri oluştu.

Bölgenin Kalkolitik dönemden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olmasının nedeni oyması kolay olan kayalara sahip olması. Oyulan kayalara yapılan mağaraların kışın ılık, yazın ise serin olması, bölgeyi önemli bir yerleşim merkezi haline getirdi.

Baskılardan kaçan Hristiyanların yerleşmesiyle bölge, 3'üncü yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelirken yapılan yeraltı şehirlerinde binlerce hayatını sürdürmeyi başardı. Bölgede 200 yeraltı şehri ve onların içinde 400 kiliseyle şapel bulunuyor.

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