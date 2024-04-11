Amasra'ya polis kayıtlarına göre, 20 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtildi. Aşırı yoğunluk yaşanan bölgelere de Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.