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        Haberler Yaşam Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde? - Haberler

        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?

        Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta yer alırken, erkek gömleklerinde düğmeler sağ taraftadır. Bu farkın nedeni 13. yüzyıla dayanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:41
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        • 1

          Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta, erkek gömleklerinde ise sağ tarafta yer alıyor. Peki ama neden?

        • 2

          Kadın ve erkek gömleklerindeki bu farkın sebebi 13. yüzyıla dayanıyor.

        • 3

          O zamanlar yalnızca maddi durumu iyi olan kadınlar gömlek düğmelerini karşılayabiliyordu.

        • 4

          Bu zengin kadınların da giyinmelerine yardımcı olan çalışanları vardı. Kadınlar hizmetçi yardımıyla, erkekler ise kendileri giyinirdi.

        • 5

          Kadın gömleklerindeki düğmelerin sol tarafta bulunmasının sebebi de aslında hizmetçilerin onları daha rahat ililkleyebilmesiydi.

        • 6

          Çoğunluğun sağlak olduğunu düşünerek, düğmeler sol tarafa dikilirdi. Erkekler ise kendi kendilerine giyindikleri için gömleklerindeki düğmeler sağ tarafta yer alırdı.

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