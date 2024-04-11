Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta yer alırken, erkek gömleklerinde düğmeler sağ taraftadır. Bu farkın nedeni 13. yüzyıla dayanıyor...
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Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta, erkek gömleklerinde ise sağ tarafta yer alıyor. Peki ama neden?
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Kadın ve erkek gömleklerindeki bu farkın sebebi 13. yüzyıla dayanıyor.
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O zamanlar yalnızca maddi durumu iyi olan kadınlar gömlek düğmelerini karşılayabiliyordu.
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Bu zengin kadınların da giyinmelerine yardımcı olan çalışanları vardı. Kadınlar hizmetçi yardımıyla, erkekler ise kendileri giyinirdi.
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Kadın gömleklerindeki düğmelerin sol tarafta bulunmasının sebebi de aslında hizmetçilerin onları daha rahat ililkleyebilmesiydi.
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Çoğunluğun sağlak olduğunu düşünerek, düğmeler sol tarafa dikilirdi. Erkekler ise kendi kendilerine giyindikleri için gömleklerindeki düğmeler sağ tarafta yer alırdı.
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