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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!

        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!

        Aydın'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni olan sürücüsü 29 yaşındaki Aysu Öncel hayatını kaybetti; yanındaki 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:23
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        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
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        Aydın'da kaza, saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden Aysu Öncel (29), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        KAMYONET REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı. Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ KURSU EĞİTMENİYDİ

        Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Aydın
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