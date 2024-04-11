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        Haberler Magazin Cem Yılmaz ile kahkahanın Kıbrıs tarifesi

        Cem Yılmaz ile kahkahanın Kıbrıs tarifesi

        Cem Yılmaz, bayram tatilinde Kıbrıs'ta özel bir gösteri düzenledi. Gösteriye katılmak isteyenler, günler öncesinden rezervasyon yaptırarak, 500 ila 1000 dolar arasında değişen ücretler ödedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:38
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        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
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        Cem Yılmaz, bayram tatilinde Kıbrıs'ta özel bir gösteri için sahneye çıktı. Yılmaz ile kahkaha atmak isteyenler, günler öncesinden rezervasyon yaptırdı.

        Cem Yılmaz'ın gösterisini seyretmek isteyen yaklaşık bin kişi, 500 ila 1000 dolar arasında değişen ücret ödedi. Yılmaz, sahne gösterinde; başta Fatih Terim olmak üzere birçok futbolcunun dolandırılmasıyla sonuçlanan fonu diline doladı. Cem Yılmaz'ın; "Ben de yeni fon açıyorum, Badi Ekrem fonu ama parayı bana vermiyorsunuz Girne'de bir pastane var ona veriyorsun. Haftaya, 2 katı olarak alıyorsun” sözleri seyirciden büyük alkış topladı.

        Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı gösterisinin Türkiye'de VIP ilk sıra bilet ücretleri, 35 bin liraya kadar yükseldi.

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        #cem yılmaz
        #badi ekrem

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