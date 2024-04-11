Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maçta, kafileye alınmayan Djiku, Mert Hakan ve King yok. Yunan ekibinde Daniel Podence, sarı kart cezalısı. Son 2 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Alexandropoulos sakatlıklarını atlattı, görev verilmesi halinde forma giyecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Yunanistan'dan galibiyetle dönüp hem taraftarına bayram hediyesi vermek hem de 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.