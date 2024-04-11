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        Haberler Magazin Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u andı: Geçmedi, geçmeyecek de - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson: Geçmedi, geçmeyecek de

        Mazhar Alanson, 8 Temmuz 2023'te hayata veda eden yakın arkadaşı Özkan Uğur'u andı. Uğur için; "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de" dedi. Alanson, geçtiğimiz haftalarda Fuat Güner ile verdiği bir konserin ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın kendileri için sarf ettiği ileri sürülen sözlere de açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 11.04.2024 - 08:10
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mazhar Alanson, Tarabya'daki bir balıkçıda Ali Taran ile birlikte yemek yedi. Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanson; "Bizler çok şükür ediyoruz halimize. Çalışıyoruz ve yeni şarkılar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "ACISI HÂLÂ TAZE"

          Ardından bir gününü anlatan Mazhar Alanson, 8 Temmuz 2023'te kaybettiği yakın arkadaşı Özkan Uğur ile ilgili konuştu. Alanson; "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâlâ taze. Yokluğu eksikliği hâlâ bizi zorluyor" diyerek Özkan Uğur'u andı.

        • 3

          Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Fuat Güner ile verdiği bir konserin ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın; "Nitekim 'MF' oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. 'Büyük cesaret' dedim, bravo yani. Kızmadım yani. Tek sözüm şu: Biraz durun. İsterlerse 'MFÖ' olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil" dediği ileri sürülmüştü.

        • 4

          "BÖYLE BİR CÜMLE KURMADIĞINI SÖYLEDİ"

          Mazhar Alanson, konuyla ilgili açıklamada bulunarak; "Aysun hanım 'Ben öyle söylemedim' dedi bize. Erken vermedik biz konseri aslında. Biz bu konseri Özkan'ı da anmak amacıyla yaptık. Aysun hanımın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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