Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Fuat Güner ile verdiği bir konserin ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın; "Nitekim 'MF' oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. 'Büyük cesaret' dedim, bravo yani. Kızmadım yani. Tek sözüm şu: Biraz durun. İsterlerse 'MFÖ' olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil" dediği ileri sürülmüştü.