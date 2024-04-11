Ünlüler arasında maaile bayram akımı başladı
Ünlüler arasında maaile bayram akımı başladı. İşte Ramazan Bayramı'nı aile büyüklerini ziyaret ederek geçiren bazı ünlüler...
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Bazı ünlüler, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek yaz sezonunu, gittkleri tatil beldelerinde erken açtı. Bazı ünlüler ise tercihini aileleri ve akrabalarıyla geçirmeyi tercih etti.
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FIRAT TANIŞ
Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar. Ömrünüz şeker olsun.
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NEŞE ERBERK
Ana kraliçe ve merkez ekibin bir bölümünün geleneksel bayram buluşması. Herkese iyi bayramlar.
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EMRE KARAYEL
İyi bayramlar. Aramızda olmayan eş dost herkesin bayramını kutlar, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperiz. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
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RIZA KOCAOĞLU
İyi bayramlar dileriz. Benim güzel ailem.