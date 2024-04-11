Son dakika haberi Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası açıklandı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11.04.2024 tarih ve 71 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup olduğu ve 4 milyon TL para cezası verildiği belirtildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci 'başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldı. Galatasaray'a ise 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle 212 bin TL para cezası verildi.

NE OLMUŞTU? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edilmişti.

Galatasaray, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına ideal kadrosuyla çıkarken Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi U19 Takımıyla çıktı.

Mücadelenin ilk düdüğünün ardından Galatasaray ilk atağında Icardi'yle 1-0 öne geçerken bu golün ardından santra yapılmadı ve Fenerbahçe sahadan çekildi.