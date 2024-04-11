Araç lastiğinizi ne zaman değiştireceğinizi bozuk para ile öğrenin
Araç lastiklerinin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit madeni para testi uygulanabilir.
Giriş: 11.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:40
- 1
Lastik diş derinliğini ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanılabilir.
- 2
Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kuruşta yaklaşık 4 milimetredir.
- 3
Halka görünmeye başladığında 3 milimetre civarında diş derinliği kalmış demektir.
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- 4
Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmek gerekir.
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