Türkiye'nin dünya miraslarından biri olan Çatalhöyük, medeniyetin ve ziraatın temellerinin anlaşılmasında önemli bir konum sahip. Kent planı olan ilk yerleşim merkezi olan Çatalhöyük'te 1958'te başlayan kazılarda günümüze kadar 18 katman ortaya çıkarıldı

Çatalhöyük Neolitik Kenti

Konum: İç Anadolu Bölgesi

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 2012

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, 1958'de keşfedildi. Çeşitli aralıklarla yapılan bilimsel kazılar günümüzde de kapsamlı olarak devam ediyor. Çatalhöyük'teki buluntular M.Ö 7400 yıllarına tarihlendi. Medeniyetin ve ziraatın temellerinin anlaşılmasında temel anahtar olan Çatalhöyük'ün Neolitik yerleşim tarzı ve kent planının eşitlik ideallerini yansıttığına inanılıyor.

Çatalhöyük, madenciliğin Anadolu'daki başlangıç tarihini Neolitik Dönem'e kadar indirmekte; o dönem insanının toplayıcılık ve avcılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraştığını gösteren zengin buluntularıyla dikkat çekiyor. Çatalhöyük, aynı zamanda kent planı olan ilk yerleşim merkezi olma özeliğini taşıyor. 9400 yıllık geçmişi olan Çatölhöyük'ün mimarisi oldukça ilgi çekici niteliklere sahip. Bir ailenin evdeki yaşam süresi bittiğinde ev toprakla doldurulmuş, üzerine yenisi yapılmıştır. Sürekli yeni ev yapılmasıyla 21 metre yüksekliğe sahip höyük oluştu. Höyük'te günümüze kadar 18 yapı katı açığa çıkarıldı. Kerpiç, ağaç ve kamıştan yapılan evlerde kapı bulunmuyordu. Tek katlı inşa edilen evlere giriş, damda açılan delikten merdivenle sağlanıyordu.

Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden bir tanesi de yüksek kabartma ana tanrıça motifleridir. Bunlar, o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerin de tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan Türkiye'de16'sı 'Kültürel' 2'i 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.