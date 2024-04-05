Elizabeth Hurley: Prens Harry'nin ilk ilişkisini yaşadığı kadın ben değilim
Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin otobiyografik kitabında ilk cinsel deneyimini yaşadığı, kendisinden yaşça büyük 'o kadın' olarak anlatılan kişinin kendisi olduğu iddiasına yanıt verdi
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Prens Harry, geçen yıl 'Yedek' (Spare) adıyla çıkardığı otobiyografik kitabında hem kraliyette yaşadıklarını hem de kişisel deneyimlerini yazmıştı. Piyasaya ilk çıktığı ekim ayında anlattıklarıyla büyük ses getiren Harry, kitapta; "Kalabalık bir barın arkasındaki çimenlik alanda yaşandı" sözleriyle ilk cinsel deneyiminden de bahsetmiş ve kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisinin olduğunu itiraf etmişti.
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Pek çok kişi, kitapta anlatılanlara bakarak Harry'nin o sırada 16 yaşında olduğunu tahmin etmişti, ama Harry daha sonra da yaşından hiç bahsetmedi.
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Harry'nin anlattığı bu bölüm kitabın en çok öne çıkan kısımlarından biri olmuştu. Herkes, Harry'nin anlattığı kadını merak ederken, pek çok kişi İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'e işaret etmişti.
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Bugüne dek iddialara cevap vermeyen 58 yaşındaki Elizabeth Hurley, dün akşam katıldığı Andy Cohen'in TV programında; "Bu çok gülünç bir şey. Harry, 'O kadın bir İngilizdi, benden yaşça büyüktü ve olay Gloucestershire'da oldu' deyince herkes, 'Bu, Elizabeth' deyiverdi. Absürttü. Saçmaydı" ifadesini kullandı.
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Elizabeth Hurley ayrıca; "Eğer Harry, 'O harika görünümlü bir Amerikalıydı' deseydi, 'Bu, Andy Cohen' diyeceklerdi" şeklinde bir benzetme de yaptı.
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Elizabeth Hurley; "Hayatımda onunla hiç karşılaşmadım" diyerek Prens Harry ile ilgili iddialara son noktayı koydu.
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