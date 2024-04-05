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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV iftarında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar:

        "Bu gece leyle-i kadiri idrak ediyoruz. 11 Ayın sultanı olan mubarek Ramazanı uğurlamaya hazırlanıyoruz. Rabbimden nice kadir gecelerine, nice bayramlara sağlık ve huzurla eriştirmesini diliyorum."

        TÜRGEV başarılı çalışmalarıyla kendinden söz ettiriyor. Mezunlarımız bugün hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eserler kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV gönlümüzde her zaman farklı bir yere sahip oldu. İnşallah bundan sonra da sizlere destek vermekten geri durmayacağız. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, siyasetçi, eğitim, mühendis, iş insanları, doktorları milletimize hayırlı kuşaklar yetiştiren örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin diyorum.

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        Meyve veren ağaç taşlanır. Birileri eline gelen her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuk, meşruiyet, hakka ve halka hizmet yolundan ayrılmadık. Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Sen doğru olursan, sen dürüst, samimi olursan eğri er ya da geç mutlaka bulur diyoruz. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler, önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar.

        Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen koşup gittiler. Kendi günahlarını nasıl örtüreriz, bunun peşinde koştular. Daha önce aynı vicdansızlığı evlatlarını bölücü alçakların pençesinden kurtarmak için çırpınan annelere bunlar göstermişlerdir. Yüreği kan ağlayan bu anneleri yalnız bırakmışlardı.

        Biz yaklaşık yarım asırdır, vakfımız 28 yıldır çetin mücadelenin içerisindeyiz. Bu zorlu süreçte sizlere hizmet etmekten, sizleri en donanımlı şekilde hayata hazırlamaktan başka gayemiz olmadı. Hep daha fazla çalıştık, daha fazla koştuk. Ne yaptıysak siz gençlerimiz için yaptık. Ülkemizi çok daha ileri götürebilmek için sizin enerjinize, yeteneklerinize, heyecanınıza ihtiyacımız var. Bunun için kendimizi başkalarına göre tanımlayacak, başkalarının bizi kendi kalıplarına hapsetmelerine izin vermeyeceğiz. İşimizi, görevimizi, sorumluluğumuzu ülkemize, milletimize ve umudunu bizlere bağlamış ailelere karşı vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

        Tefekkürü, tezekkürü hayatının her alanına uygulayan bir gençlik, Türkiye ile birlikte İslâm aleminin hatta tüm insanlığın umududur. Sizlerden kendi şahsi geleceğinizin yanında ülkenizin istikbali ile ilgili hayaller kurmanızı, hedefler belirlemenizi istiyorum. Kişiye değer katan üretmektir. Yaptıklarının üzerine koymak kendini aşmaktır. İnsan ürettikçe mutlu ve motive olur. Düşünüp, tefekkür edip, çalışıp, çabalayıp ortaya iş koyduğunda mutlu, huzurlu kendisiyle barışık olur. İmkan size gelmez, siz imkanlara gideceksiniz. Proje, plan, tezlerinizle beraber mücadele azminiz de varsa hiçbir güç sizi yolunuzdan geri döndüremez. Azminizi, kararlılığınızı, inancınızı asla ama asla kaybetmeyin. Sizlerden yarını değil daha ötesini görerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. Bunları başardığınızda Allah'ın izniyle sizlerin önünüzde durabilecek hiçbir engel tanımıyoruz. Sizlerden beklentimiz dijital kültürde sadece takipçi değil içerik üreticisi olmanızdır.

        Menderes'ten bu yana canımızla, kanımızla, emeklerimizle büyüterek bugünlere getirdiğimiz çok partili demokrasimiz 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinden de başarıyla çıktık. Seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız, hareketimiz, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. Bu tarz neticeler insanlık tarihi boyunca kiminin pervasızlığını kiminin de sabrını, metanetini, dayanışmasını, birlikteliğini ve mücadele azmini artırmıştır. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır.

        Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizin zafer sancağını burca dikecek ve ardından gönül huzuruyla nöbeti sizlere devredeceğiz. Bugüne kadar gençlerle yürümüş, gençlerin yoldaşlığından güç ve cesaret almış bir büyüğünüzüm. Mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için nice ihanetleri püskürttük. Bizimn karşılaştığımız sıkıntıları gençlerimiz yaşamasın diye emek verdik. Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk. Bölgemize, insanımıza ve siz gençlerimize bedel ödettirmemeye çalıştık. İmkanlarımızı zorlayarak üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. Sizler de sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Artık biz siz gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Bizden önceki aksiyon, fikir ve gönül adamlarının namusumuza emanet ettiği, bizim de canımız pahasına sahip çıktığmızı davamızı inşallah yakında sizler omuzlayacaksınız.

        Bu emaneti sizler taşıyacak, yükseltecek ve yücelteceksiniz. Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Rabbime hamdediyorum sizler gibi mücadele arkadaşlarını bahşettiği için. Allah'ın izniyle yarınlarımızın bugünden çok daha aydınlık olacağına inanıyorum. Her birinizi ayrı ayrı alkışlıyorum.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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