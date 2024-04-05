Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
Malatya'ya bayram tatiline giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
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Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar'ın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
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Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
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Batuhan Akar'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
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BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.
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