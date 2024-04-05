Koç'tan Yapı Kredi açıklaması

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Koç Holding, Yapı Kredi hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Gruptan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın satışı ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Koç'tan yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır. Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır" denildi.

KAP'taki açıklamada, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişmenin olmadığı da vurgulanırken, "İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.