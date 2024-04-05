"F.BAHÇE'YE KARŞI AYRIMCILIK UZUN ZAMANDIR DEVAM EDİYOR"

"Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti"