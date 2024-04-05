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        Haberler Magazin Bade İşçil'den aşk açıklaması: Gidip teklif edeceğim

        Bade İşçil: Yeni bir ilişkiye hazırım

        Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bade İşçil, kısa bir süre sonra yeni bir ilişkiye hazır olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 08:54 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:04
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        Bade İşçil'den aşk açıklaması
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        Bade İşçil, Bebek’te görüntülendi. Son dönemde sahil yürüyüşlerini arttıran İşçil; muhabirlerin “Yaza kadar böyle devam edecek misiniz?” sözlerine; “Yazın herhalde bir deri, bir kemik olarak devam edeceğim hayata” diye karşılık verdi.

        AŞK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

        Geçtiğimiz günlerde aşk hayatı sorulan Bade İşçil, “Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” açıklamasıyla gündem olmuştu.

        "DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM"

        Bade İşçil, aradan geçen 8 gün içinde gönlünü adını açıklamadığı kişiye kaptırmış. Yeni bir ilişkiye hazır olduğunu dile getiren İşçil, bu konuda şunları söyledi; "Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirme aşamasındayım. Aramızda kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim, gözetiyorum şu an.”

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