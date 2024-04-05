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Bade İşçil, Bebek’te görüntülendi. Son dönemde sahil yürüyüşlerini arttıran İşçil; muhabirlerin “Yaza kadar böyle devam edecek misiniz?” sözlerine; “Yazın herhalde bir deri, bir kemik olarak devam edeceğim hayata” diye karşılık verdi.

AŞK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU Geçtiğimiz günlerde aşk hayatı sorulan Bade İşçil, “Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” açıklamasıyla gündem olmuştu.

"DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM" Bade İşçil, aradan geçen 8 gün içinde gönlünü adını açıklamadığı kişiye kaptırmış. Yeni bir ilişkiye hazır olduğunu dile getiren İşçil, bu konuda şunları söyledi; "Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirme aşamasındayım. Aramızda kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim, gözetiyorum şu an.” "Sırtımı bir erkeğe yaslamam" Haberi Görüntüle "Aşk yok" Haberi Görüntüle