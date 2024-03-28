Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Bade İşçil, Baltalimanı'nda yürürken görüntülendi. Yürüyüş esnasında gazetecileri fark ederek onlarla da sohbet eden İşçil; aşk ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYDİ DEYİNCE AŞK OLMUYOR"

Sağlık için yürümek şart, her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Genel olarak kimseye yürümüyorum ama. Yalnız geldik yalnız gidiyoruz. Bakın yalnız yürüyorum. Hayatımda aşk yok. Sarı sayfalara ilan veriyoruz gibi her defasında. Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun, 'Haydi' deyince de olmuyor.

Son dönemin popüler olan dizilerini de değerlendiren Bade İşçil, "Ben Demet Evgar'ın dizisini izleyemedim. Çok beğeniliyormuş ama benim bir türlü izleme fırsatım olmadı. Ben maç izliyorum.