Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin! İşte evinize bir kedi almadan önce bilmeniz gerekenler

SEVDİĞİNİZ EŞYALARI ORTADA BIRAKMASANIZ İYİ OLUR...

Kedilerin meraklı olduğunu artık biliyoruz. Peki bu aslında ne demek? Kediler evinizde gördüğü her şeyle tanışmak için dişlerini kullanacak... Çok sevdiğiniz kulaklığınız, yeni spor ayakkabılarınız, plaj terlikleriniz ve aklınıza gelemeyecek pek çok şey onların yaramaz dişlerinden nasibini alabilir...

Zarar görmesini istemediğiniz eşyalarınızı toplamaya ve ortalıkta bırakmamaya alışmanız gerekecek. Ama iyi tarafından bakın, kediler sayesinde ne zamandır hayal ettiğiniz o düzenli ve temiz hayata kavuşabilirsiniz!