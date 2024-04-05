Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin! İşte evinize bir kedi almadan önce bilmeniz gerekenler
Bazılarımız yalnız kent hayatında evimizin içinde bir arkadaşımız olsun diye, bazılarımız çaresiz ve bakıma muhtaç bir cana ele uzatmak için, bazılarımız ise tamamen eşimiz, çocuğumuz, kardeşimiz istedi diye kedi sahiplenmeye karar veriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun evimize bir kediyi buyur etmeden önce hepimizin çok iyi bilmesi gereken bazı şeyler var...
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Kentlerin hızla büyümesi ve sokakların hayvanlar için gün geçtikçe yaşaması daha da zor mekânlar haline gelmesinin evcil hayvan sahiplenme sayısının artmasında çok büyük payı var. Şüphesiz çok iyi niyetlerle çıkılan bu yolda bazılarımız kedi ile yaşamaya alışamayıp onları tekrar sokağa salıyor. Bu durum kediler için yaşanması zor sokakları daha da zor bir hale getiriyor. Hadi gelin, kedi sahiplenmeden önce yaşayabileceğiniz olası senaryolara beraber bakalım.
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GİZLİ BİLGİ: KEDİLER TÜY DÖKER!
Belki de her şeyden önce kedilerin tüy döken hayvanlar olduğunu ve ne yaparsak yapalım tüy dökmesini engelleyemeyeceğimizi kabul ederek başlamamız gerekiyor... Evet, kedilerin tüy dökmesi bazı yöntemlerle azaltılabilir ancak azaltsanız da evde tüyler göreceksiniz. Burnu ve patilerinin içi dışında tüyle kaplı olan bu hayvanların tüy dökmeyeceğine inanmak tatlı bir hayale benziyor...
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YAVRU KEDİLER BEBEKTEN FARKSIZDIR!
Eğer sahiplenmek istediğiniz kedi yavru bir kediyse sizi zorlu birkaç hafta bekliyor diyebiliriz. Öncelikle kedilerin ilk 2 ay anne sütüyle beslenmesi bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi ve ömür boyu sağlıklı bir hayat sürmeleri için oldukça önemlidir. Bu yüzden annesinden hala süt emen bir yavruyu sahiplenmemeli, sütten kesilmesini beklemelisiniz.
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Annesiyle 2 ay geçiren bir kedi kendini temizlemeyi, tuvalet için kum kullanmayı öğrenmiştir ancak eğer sokaktan ya da barınaktan annesiz bir kedi sahiplendiyseniz ona kendini temizlemeyi ve tuvaletini kuma yapmasını sizin öğretmeniz gerekecek!
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EYVAH! KEDİM TUVALETİNİ YAPTIKTAN SONRA POPOSUNU TEMİZLEMİYOR...
Telaşa gerek yok, bu eğitim aslında çok kolay. Ekstra yumuşak bir diş fırçası alın. Bu fırçayı ılık bir suyla ıslatın ve tuvaletini yaptıktan sonra poposunu temizlemeyen yavru kedinizin poposunu yavaş dokunuşlarla temizleyin. Bu hareketi biraz tekrarlarsanız kediniz poposunu temizlemeyi çabucak öğrenecektir çünkü kediler bir yerlerinin ıslak kalmasından asla hoşlanmaz!
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YAVRU KEDİLERE TUVALET EĞİTİMİ
Gelelim tuvalet meselesine... Aslında kedilerin doğası gereği bu da oldukça kolay bir eğitim. İçgüdüsel olarak avcı olan kediler, doğada da dışkılarının düşmanları tarafından bulunmasını istemez ve onları sürekli toprağa gömerler. Yani kedinizi kum kabının içine koyup patisiyle kumu eşeleyebildiğini öğretirseniz çok sevinerek hemen tuvaletini o kumun altına gömmek isteyecektir.
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GÜVENLİ ALAN OLUŞTURUN
Kediler dünyadaki en meraklı canlılar olabilir! Bunu sürekli aklınızda tutmaya gayret edin çünkü evinize özellikle yavru bir kedi aldıysanız etrafta onun yutabileceği ufak tefek şeyler olmadığından emin olmalısınız. Boncuk, hap, toka vb. kedinizin "Bu neymiş ki!" diyerek dil atacağı ve belki yutacağı şeyler bir anda kendinizi en yakın veterinere koşarken bulmanıza neden olabilir.
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Ayrıca, kediniz eve geldikten sonra ortalıkta delici ve kesici aletler bırakmamayı özellikle mutfakta yemeklerin ve içeceklerin ağzını kapatmayı, sıcak tencerelerden kedileri korumayı alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederiz.
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SEVDİĞİNİZ EŞYALARI ORTADA BIRAKMASANIZ İYİ OLUR...
Kedilerin meraklı olduğunu artık biliyoruz. Peki bu aslında ne demek? Kediler evinizde gördüğü her şeyle tanışmak için dişlerini kullanacak... Çok sevdiğiniz kulaklığınız, yeni spor ayakkabılarınız, plaj terlikleriniz ve aklınıza gelemeyecek pek çok şey onların yaramaz dişlerinden nasibini alabilir...
Zarar görmesini istemediğiniz eşyalarınızı toplamaya ve ortalıkta bırakmamaya alışmanız gerekecek. Ama iyi tarafından bakın, kediler sayesinde ne zamandır hayal ettiğiniz o düzenli ve temiz hayata kavuşabilirsiniz!
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AMAN PENCERELERE DİKKAT!
Daha önce "Kediler dokuz canlıdır", "Kediler nereden düşerse düşsün 4 ayak üstüne düşer" gibi cümleler duymuş olabilirsiniz. Bu düşünceleri hemen unutun çünkü veteriner klinikleri yüksek pencerelerden ve balkonlardan düşüp kemikleri kırılan kedilerle dolu...
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Kediler yükseklere bayılır! Penceler, balkonlar ve varsa teraslar kedilerin en çok vakit geçirmek isteyeceği yerler arasındadır. Kedilerin oralara çıkmasına engel olamayacaksınız ama yapabileceğiniz bir şey var: Pencerelere kedi teli taktırmak ve onların can güvenliğini sağlamak!
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KENDİNİZ DIŞINDA BİR CANLI İÇİN PARA HARCAMAYA HAZIR OLUN!
Son olarak bahsedilecek şey; kedilerin maddi sorumluluğu... Minik burunlu sevimli kedicikler içimizi kıpır kıpır yapıp bizi onları eve almaktan başka çaremiz yokmuş gibi hissettiriyor ama şunu aklınızdan çıkarmayın ki kedilerin kendilerine özel masraf kalemleri vardır ve bu masraf her ay bütçenizden bir miktar onlar için ayırmanızı gerektirir...
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Öncelikle kedi maması ve kedi kumu, ilk defa kediyle yaşayacağınız için almanız gereken kedi eşyaları, özellikle yavru kedisiyle ilk altı ay sık sık uygulanacak aşıları ve günün birinde gerçekleşmesi gereken kısırlaştırma ameliyatı için bütçeniz olduğundan emin olun.
Evimizi ve düşünce yapımızı kedilere hazırladıktan sonra kedi sahiplenmek hem minik dostlarımız hem de bizim için her şeyi kolaylaştıracak!