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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En çok işçi aranan meslekler - İş-Yaşam Haberleri

        En çok işçi aranan meslekler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:11
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        • 1

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

        • 2

          En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını bildiren Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." ifadesini kullandı.

        • 3

          19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.

        • 4

          Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi.

        • 5

          İlk 10'da yer alan diğer meslekler ise şöyle sıralandı:

          Makineci (dikiş)

        • 6

          Lojistik elemanı

        • 7

          Temizlik görevlisi

        • 8

          Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

        • 9

          Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

        • 10

          Servis elemanı (garson) yardımcısı

        • 11

          İnşaat işçisi

        • 12

          Ahşap mobilya imalatçısı

        • 13

          Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı)

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