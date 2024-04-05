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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı - Maça 9 oyuncuyla çıkacaklar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı

        Süper Lig'den çekilme kararını 3 ay sonraya erteleyen Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yapılan yazılı taleplerini (müsabaka tarihinin ertelenmesi ve yabancı hakem atanması) kabul etmedi. Dolayısıyla Kanarya, U19 takımıyla sahaya çıkacak... Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, maça 19 yaş altı takımından 9 oyuncuyla çıkacak. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:04
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        • 1

          Fenerbahçe'de gündem Süper Kupa maçı... Sarı-lacivertlilerin 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak maç için belirlediği plan netlik kazandı.

        • 2

          Başkan Vekili Erol Bilecik’in 3 Nisan’da açıkladığı yönetim kurulu kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmişti.

        • 3

          Bu bildirime göre Fenerbahçe, Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla (U19) çıkma kararı almıştı.

        • 4

          Sarı lacivertlilerin bu istekleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kabul görmedi. Fenerbahçe, Şanlıurfa’ya 9 genç futbolcuyla gitme planını uygulayacak.

        • 5

          Bu futbolculardan 3 tanesinin sakatlandığını belirterek kenara gelmesi bekleniyor.

        • 6

          Talimatların, bir takımın 7 kişiden az futbolcuyla müsabakaya devam etmesini engellemesi nedeniyle maç tatil edilecek.

        • 7

          Fenerbahçe kafilesi, aynı akşam İstanbul’a dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin 19 yaş altı futbol takımı, U-19 Elit A Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 8

          Süper Kupa maçının olduğu gün Bitexen Giresunspor ile maçı bulunan genç futbolcuların ligdeki geleceği adına Fenerbahçe yönetimi bu maç hakkında da erteleme talebinde bulundu.

        • 9

          EROL BİLECİK NE DEDİ?

          Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili şöyle konuştu: "Maç 90 dakika sürmeyecek. Urfalı kardeşlerime mesajım var. Müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz."

        • 10

          Öte yandan sahada hiç yer almama fikrinin rafa kalkmasının en büyük etkeni de, bu kararda yönetime verilecek cezalar. Futbol Disiplin Talimatı'na göre; kulübün müsabakaya katılmasına engel olunması durumunda yöneticiler, üç aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalacak.

        • 11

          Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün gerçekleşen kongrede şunları söylemişti:

          "Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi söz konusu. 7405 sayılı spor yasası gereğince 5 senede toplam 2 yıl, bir seferde 1 yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle büyük bir koz vermiş oluruz. Bizi yakalamışken bırakmazlar diye düşünüyorum. Mali olarak bedeli ise şu; organizasyon için yapılan bütün bedelleri karşılamak zorunda olabiliriz"

        • 12

          KONGREDE NELER YAŞANDI?

          Fenerbahçe'de salı günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyeler, sarı-lacivertli yönetime 4 madde için yetki vermişti. Önceki gün de yönetim kurulu toplanarak, 2 maddeyle ilgili karar aldı. KAP'a yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

        • 13

          "Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde; Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımı ile katılınmasına" oybirliğiyle karar verilmiştir."

        • 14

          Öte yandan gelecek sezondan itibaren iki sezon, Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılacağı bildirildi.

        • 15
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