Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün gerçekleşen kongrede şunları söylemişti:

"Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi söz konusu. 7405 sayılı spor yasası gereğince 5 senede toplam 2 yıl, bir seferde 1 yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle büyük bir koz vermiş oluruz. Bizi yakalamışken bırakmazlar diye düşünüyorum. Mali olarak bedeli ise şu; organizasyon için yapılan bütün bedelleri karşılamak zorunda olabiliriz"