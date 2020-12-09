Safranbolu, 26 yıldır UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor. 3 bin yıllık tarihinde birçok kültüre ev sahipliği yapan Safranbolu, kendine özgü mimarisi olan evleri ve tarihi eserleriyle yurt dışında da oldukça bilinen önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor

Safranbolu

Konum: Karabük

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 1994

Safranbolu'yu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınacak kadar özel kılan değerleri şunlar;

* Özel Müze

* Camiler

* Tarihi çeşmeler

* Hamamlar

* Hanlar

* Saat kulesi

* Güneş saati

* Höyük

* Köprüler

* Türbeler

* Kaya mezarları

* Konaklar

* Evler

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 1975'te şehrin eski merkezini kentsel SİT alanı ilan etmesi akademik çevrelerin ilgisini çekti. Bu ilgi zamanla Türkiye dışına da taştı. Turistlerin ilgisiyle 1990'ların başından itibaren küçük ve orta ölçekli turistik tesislerin oluşumu başlarken bu sayede terk edilen konaklar otel ve lokanta gibi yapılara dönüştü. Aynı zamanda anıtsal eserler restore edilmeye başlanarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tekrar canlandı.

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişinde pek çok uygarlığın yaşadığı Safranbolu'nun ünlü evleri 18'inci ve 19'uncu yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan mimarlık bilgisiyle inşa edildi.

19'uncu yüzyılın sonunda 28 cami, 2 Yunan Ortodoks kilisesi, 13 tekke, 2 kütüphane, 191 okul, 12 medrese, 8 Yunan okulu, 1 telgraf istasyonu, 24 han, 11 hamam, 940 dükkân, yoksullar, eski askerler ve onların akrabaları olan sifilitik hastalar için 1 hastane bulunuyordu.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanların korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.