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        Haberler Magazin Türk filmleri gişede düşüşte - Magazin haberleri

        Türk filmleri gişede düşüşte

        Türk filmlerinin gişe rakamları düşüşte... Yabancı filmler ise ön plana çıktı. Hafta sonunda en çok izlenen 5 film arasında iki Türk yapımı bulunuyor

        Giriş: 09.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:35
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        Türk filmleri düşüşte
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        Türk filmlerinin gişesi düşmeye devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında izleyicilerden bir hayli ilgi gören Türk filmlerinin gişesinde son iki hafta sonunda düşüş görülüyor.

        ASLAN PAYI YABANCI FİLMLERİN

        5 - 7 Nisan'da toplam izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna oranla; % 86.9 artarken aslan payı yabancı filmlerin oldu.

        Son dört haftanın gişe rakamları şöyleydi;

        8 - 10 Mart

        • Türk Filmi... 200.258

        • Yabancı Film... 171.382

        15 - 17 Mart

        • Türk Filmi... 123.067

        • Yabancı Film... 102.645

        22 - 24 Mart

        • Türk Filmi... 92.175

        • Yabancı Film... 75.434

        29 - 31 Mart

        • Türk Filmi... 45.997

        • Yabancı Film... 55.902

        41 FİLM GÖSTERİMDEYDİ

        5 - 7 Nisan arasındaki hafta sonunda 19'u Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplam 41 film gösterimdeydi.

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        • Türk Filmleri... 55.659

        Hasılat... 7.976.492 TL

        • Yabancı Filmler... 134.807

        Hasılat... 23.378.387 TL

        İLK 5'TE BİR TÜRK FİLMİ YER ALDI

        5 - 7 Nisan arasındaki hafta sonunda en çok izlenen 5 film arasında iki Türk filmi bulunuyor.

        • Kung Fu Panda... 67.332 (Açılış)

        • Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk... 44.852 (Açılış)

        • Hep Yek Aşiret... 14.208 (Açılış)

        • Ekip Siberay - Güneş Fırtınası... 13.940 (Açılış)

        • Dune Çöl Gezegeni Bölüm 2... 9.503 (548.572 - Gösterime girdiği tarihten bugüne)

        Türk filmlerinin ortalama bilet ücreti; 143.31 TL

        Yabancı filmlerinin ortalama ücreti; 173.42 TL

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        #Kung Fu Panda
        #godzilla ve kong: yeni imparatorluk
        #Hep Yek Aşiret
        #Ekip Siberay - Güneş Fırtınası

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