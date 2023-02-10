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100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda!

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı. Yiğitbaş, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor

Giriş: 10.02.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 100'üncü saatte Hatay'da mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda! - Deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

7 KİŞİNİN HAYATTA OLDUĞU BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için hummalı bir çalışmaya başladı.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BİR KİŞİYE ULAŞILDI

Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı.

6 KİŞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR

Yiğitbaş, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor.

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