100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı! 6 kişi enkazda!

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

7 KİŞİNİN HAYATTA OLDUĞU BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için hummalı bir çalışmaya başladı.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BİR KİŞİYE ULAŞILDI Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı. 6 KİŞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR Yiğitbaş, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için ekipler, zamanla yarışıyor.