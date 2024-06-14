Münih'te İskoç taraftarlar EURO 2024 coşkusu yaşıyor
EURO 2024'ün açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşması öncesi İskoç taraftarlar, Münih'e akın etti ve şehri bayram yerine çevirdi. Marienplatz ve çevresinde toplanan İskoçlar, milli enstrümanları gayda eşliğinde tezahüratlar yaparak renkli görüntüler oluşturdu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden İskoçya'nın taraftarları, takımlarının maçı öncesi renkli görüntüler oluşturdu.
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Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu, Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor.
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Avrupa'nın 24 milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finale kalmak için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.
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EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden Münih, Almanya-İskoçya müsabakası öncesinde İskoç taraftarların akınına uğradı.
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Münih'e birkaç gün önce gelen İskoçlar, şehrin meydanlarını doldurdu. İskoçlara, Alman futbolseverler de eşlik etti.
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Kentin simge yerlerinden Marienplatz ve etrafında toplanan İskoç futbolsever, tezahürat ve marşlar söyleyerek ortalığı festival alanına çevirdi.
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Misafir takım taraftarının milli enstrümanları "gayda" eşliğinde coşkulu anlar yaşaması futbolseverlerin de ilgisini çekti.
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İskoç erkeklerinin giydiği "kilt" adı verilen kıyafet, taktıkları yöresel şapka ve çantalarla giydikleri kostümler renkli görüntüler oluşturdu.
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İSKOÇYA'YA KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı.
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı.
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Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İskoçya, lider İspanya'nın ardından ikinci olarak adını finallere yazırdı.
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Rakip fileleri 17 kez havalandıran İskoçya, kalesinde ise 7 gol gördü. Teknik direktör Steve Clarke'ın öğrencileri, grupta 25 gol atıp, sadece 5 gol yiyen lider İspanya'ya 2-0'lık skorla tek mağlubiyetini tattırdı.
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ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Kadrosundaki isimlerin çoğu Premier Lig takımlarında top koşturan İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkati çekiyor.
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EURO 2024 Elemeleri'nde 7 gol atan Scott McTominay ile 3 kez ağları havalandıran John McGinn, takımlarının başarısında önemli rol oynadı.
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Kuzey Avrupa ülkesinde, Lyndon Dykes, Kenny McLean, Callum McGregor, Ryan Porteous, Lawrence Shankland ve Stuart Armstrong birer kez ağları havalandırdı.
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McGinn, mecvut kadroda 64 müsabakada attığı 18 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Bu oyuncuyu 36 milli müsabakada 9 gol atan Dykes izledi.
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İşte renkli görüntüler...
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