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101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!

Hatay'ın Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi'nde, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Tanem ve 43 yaşındaki babası Cem, depremin 101'inci saatinde kurtarıldı

Giriş: 10.02.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Mucize kurtuluşlar devam ediyor... 101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı! - Son dakika deprem haberleri
101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!
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DHA

Türkiye'yi 6 Şubat sabahı vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem yaşanan illerde arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

101'İNCİ SAATTE GÜZEL HABER GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarında, depremin 101'inci saatinde güzel bir haber geldi.

TANEM VE BABASI KURTULDU

Günlerdir enkaz altında bulunan 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem, arama kurtarma ekibinin büyük gayretiyle kurtarıldı. Baba ile kızı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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