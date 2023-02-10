101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!

DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarında, depremin 101'inci saatinde güzel bir haber geldi.

Günlerdir enkaz altında bulunan 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem, arama kurtarma ekibinin büyük gayretiyle kurtarıldı. Baba ile kızı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.