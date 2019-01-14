Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan 'Bilet payı' ile 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda yaşanan anlaşmazlıkta henüz bir sonuca varılmadı.



Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak olan gösterim tarihi söz konusu anlaşmazlık çözüme ulaşana kadar ertelenmişti. Cem Yılmaz'ın '2 Arada' ile 'Kaçamaktan' oluşan 'Karakomik Filmler'i gösterime 18 Ocak'ta girecekti. Yılmaz da Mars Cinema Group ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle filminin gösterimini erteledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre sinemadaki krizin çözümü için yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda onaylanarak kanunlaşmasını bekliyor.



Kanun teklifinin kanunlaşması durumunda Mars Cinema Group, ya promosyonlu bilet uygulamasından elde edilen geliri yapımcılarla aynı oranda paylaşacak veya bu talepte bulunan yapımcıların filmlerini - ki o yapımcıların filmleri en çok izlenen filmler - kendi salonlarında gösterime çıkarmayacak.



Sonuç olarak yapımcılarla Mars Cinema Group, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşıp kanunlaşmayacağını bekliyor.

Ne var ki bu süreçte sinema, büyük oranda kan kaybetmeye devam ediyor. Sezonun büyük filmlerinden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' henüz gösterime girmedi. Bir diğer büyük film 'Karakomik Filmler' görünen o ki 18 Ocak'ta izleyiciyle buluşamayacak. Bir başka büyük film olan Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6'sının da gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

Sonuç olarak ortada bir belirsizlik bulunuyor. Bu belirsizlik de sinema sektörü için hem maddi hem de manevi gerginlik oluşturuyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY'ın başkanı Cenk Sezgin, belirsizliğin hakim olduğu bu günlerde yapımcılarla sinema salonu sahiplerinin katılacağı bir toplantı düzenleyerek durum değerlendirmesi yapacak.

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin

Kritik günde durum değerlendirmesi hangi başlıklar üzerinden yapılacak?

1- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşmasıyla Mars Cinema Group ile nasıl bir yol izlenmeli?

2- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşmasından sonra Mars Cinema Group'un kampanyalı bilet uygulamasından elde edilen geliri ortak paylaşmak istemeyerek bu talepte bulunan yapımcıların filmlerini göstermek istemezse nasıl bir yol izlenecek? Söz konusu filmler hangi salonlarda hangi tarihlerde izleyiciyle buluşacak?



