Yapımcı - mısır savaşı başladı

Türkiye'de 2 bin 692 sinema salonu bulunuyor. Bu salonlardan 848'i Mars CinemaGroup'una ait.

Türkiye'de en fazla sinema salonuna sahip olan Mars CinemaGroup'un patlamış mısır ve içecek menüsüyle birlikte promosyon bilet uygulaması, yapımcıların tepkisini çekiyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre film yapımcılarıyla promosyonlu bilet satan Mars CinemaGroup arasındaki anlaşmazlık iyice büyüdü.

Promosyonlu bilet uygulamasına ilk tepkiyi BKMvererek izleyiciyle 1 Ocak'ta buluşması kararlaştırılan 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihini erteledi. Filmin gösterim tarihi henüz belli değil ama görünen o ki BKM, promosyonlu bilet uygulaması anlaşmazlığı sona erene kadar 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterime çıkarmayacak.

Peki bu anlaşmazlığın temelini hangi sorun oluşturuyor?

Yapımcılar diyor ki;

1- Sinema biletinin yanında 'Hediye' adı altında uygulanan promosyonlu biletin yüksek ücreti izleyicileri sinema salonlarından uzaklaştırır.

2- Biz 5 yıldır izleyici başına 5 TL kazanıyoruz. Bilet ücretleri arttı. Dolayısıyla patlamış mısır ve içeceğe yansıyan pay da artıyor ama bize düşen pay hiç artmıyor. İzleyiciler, sinema salonlarına film izlemek için gider. Patlamış mısır veya içecek için değil.

3- Promosyonlu bilet uygulaması nedeniyle izleyici sayısını takip etmekte zorlanıyoruz.

4- Sinema salonlarında bizim filmlerimiz gösterilirken neden bize 'Sizin film için promosyon yapabilir miyiz' diye sorulmuyor?

YENİ SİNEMA YASASI BEKLENİYOR

Yapımcılar, Mars Cinema Group ile olan anlaşmazlıklarında nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemek için bugün kendi aralarında bir toplantı yapacak. Toplantının zeminin ise centilmenlik anlaşması oluşturuyor. Toplantıda 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın ardından önümüzdeki dönem gösterime girecek olan filmler - ki bunlar büyük yapımlar - için de gösterim tarihini erteleme kararı alınması bekleniyor. Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesi için yeni sinema yasasını bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesinden hemen sonra gündeme getirdiği Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde, film yapımları çekildikleri ülkelere döviz girdisi, bilgi aktarımı, ana ve yan sektörlerde istihdam gibi önemli katkılar sağladığı ifade edilerek, yabancı film yapımcılarına yönelik yeni destek mekanizması getirildiği belirtildi.

Ocak ayında çıkması beklenen yeni sinema yasası aynı zamanda fragman ile reklam sürelerinin kısaltılması ve promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesini de kapsayacak. Yeni senama yasasından sonra fragman süreleri 3- 5 dakika, reklam süreleriyse 10 dakikadan fazla olmayacak. Bir film için promosyonlu bilet uygulaması olup olmayacağı yapımcının izniyle belirlenecek.

Sonuç olarak yeni sinema yasasının çıkmasıyla promosyonlu bilet sorunu kanunen düzenlenmiş olacak. Bu nedenle de yapımcılar filmlerinin gösterimlerini yeni sinema yasasının çıkana kadar ertelemek için bugünkü toplantıda centilmenlik anlaşmasına varacak.









