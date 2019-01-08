Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, son günlerde sinemacılarla sinema salonu işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki 'mısır-bilet parası' tartışmasıyla ilgili TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Konuyla ilgili Meclis'e önerilerine gönderdiklerini belirten Bakan Ersoy şunları söyledi: "Promosyonlar içinde bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış bunu da düzenlememiz gerekiyor. Bunun eşit sağlanması gerekiyor Meclis’e önerilerimizi gönderdik tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak.

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