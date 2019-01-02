Mars Cinema Group'un 'İstemeyen' ilan ettiği ünlü isimlerin şirketleri bugüne kadar 1 milyar 836 milyon 445 bin TL hasılat elde etti

Yapımcılarla filmlerinin gösterime çıktığı Mars Cinema Group arasındaki 'Bilet payı' ile 'Patlamış mısır kampanyalı bilet satışı' nedeniyle yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

Yapımcılar, 'Bilet ücretlerine zam yapıyorsunuz, bizim yapımcı hakkımız hep aynı kalıyor. Filmlerimizi adaletli şekilde gösterime çıkarmak istiyoruz' ve 'Bizim ürünlerimiz üzerinden kampanyalı bilet satmanızı istemiyoruz. diyor.

Mars Cinema Group ise anlaşma yoluna girmek için adım atmıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Güney Koreli CJ CGV Group'a ait olan Mars Cinema Group'un Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar, yaptığımız röportajda anlaşılması güç, hatta mümkün olmayan iki konuda açıklamada bulundu.

Birincisi;

'Başka yapımcıların da filmleri var.'

Kısacası sinema sektörünün büyük oyuncuları için 'Filmlerini vermezlerse vermesinler' dedi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, patlamış mısırlı kampanyalı biletler nedeniyle karışan sinema sektörünün sayısal analizini yaptı.

'Filmlerini vermezlerse vermesinler' denilen BKM, ÇAMAŞIRHANE FİLM, TAFF PICTURES, CMYLMZ / FİKİR SANAT & NULOOK, BOYUT FİLM ve MADD ENTERTAIMENT'in filmleri 2014-2018'de Mars Cinema Group'un salonlarında ne kadar izlendi?

(Adı geçen yapım şirketlerinin filmlerinin izleyici sayısı ve hasılatının toplamı tabloda 'A' olarak tanımlanmıştır)

2014

A'nın İzleyici Sayısı: 3.679.962 Kişi

Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 187.018 Kişi

A'nın Hasılatı: 39.463.056 TL

Diğer Filmlerin Hasılatı: 2.510.136 TL

2015

A'nın İzleyici Sayısı: 12.267.368 Kişi

Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 5.940.085 Kişi

A'nın Hasılatı: 137.906.041 TL

Diğer Filmlerin Hasılatı: 59.180.386 TL

2016

A'nın İzleyici Sayısı: 9.795.299 Kişi

Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 7.642.553 Kişi

A'nın Hasılatı: 115.160.589 TL

Diğer Filmlerin Hasılatı: 80.595.206 TL

2017

A'nın İzleyici Sayısı: 19.333.050 Kişi

Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 6.407.354 Kişi

A'nın Hasılatı: 237.955.306 TL

Diğer Filmlerin Hasılatı: 65.565.625 TL

2018

A'nın İzleyici Sayısı: 12.880.308 Kişi

Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 17.321.949 Kişi

A'nın Hasılatı: 148.079.082 TL

Diğer Filmlerin Hasılatı: 217.968.297 TL

A'NIN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 57.925.987 KİŞİ

DİĞER FİLMLERİN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 37.498.959 KİŞİ

A'NIN TOPLAM HASILATI: 678.564.074 TL

DİĞER FİLMLERİN TOPLAM HASILATI: 425.819.650 TL

Mars Cinema Group'un anlaşmaya yanaşmadığı o şirketler bugüne kadar kaç film üreterek sinema sektörünün büyük oyuncuları haline geldi?

6 şirketin toplam film sayısı 132... Toplam izleyici sayısı 184 milyon 253 bin 410 kişi. Toplam hasılatsa 1 milyar 836 milyon 445 bin 781 TL.

Bu iş, sinemayı bitirme noktasına getirdi. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz.

BKM: 18 yılda komedi, gerilim, dram, romantik, animasyon türünde 61 film üretti. Son 40 yılın en çok film üreten şirketi...

Çamaşırhane Film: 4 kez izleyici rekoru kırdı. Türk sinemasının en çok izleyiciye sahip olan filmlerini üretti.

TAFF Pictures: 10 yılda komedi, korku, dram, romantik ve aksiyon türünde 41 film çekti.

CMYLMZ / Fikir Sanat & NULOOK: Komedi ve dram türünde yüksek gişeli filmlerin yanı sıra Russell Crowe'un 'Son Umut'unun ortak yapımcısı olarak kayıtlara geçti.

Boyut Film: Dram türündeki filmleri çok izletti.

Madd Entertaiment: İlk filmiyle heyecan verdi.



O şirketlerin tüm kariyerlerinin film üretimleri şöyle;

İkincisi;

Yaptığımız röportajda Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar'ın ikinci açıklaması ise Türk sinemasının bel kemiği olan komedi filmleri üzerine oldu;

'Biz ayrıca sadece komedi filmleri göstermek istemiyoruz. Ülkenin kültür ve sanatına katkıda da bulunmak istiyoruz.'

Bu gidişle boş salonlarda sadece mısır yenecek gibi duruyor.

Peki komedi filmlerinin kültür ve sanat içeriğine sahip olmadığına kimler karar veriyor?

Komedi filmlerin o içeriğe sahip olmadığını düşünmek artık demode değil mi?

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Gülse Birsel, Tolga Çevik, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Murat Şeker'e 'Sizin ürettikleriniz memleketin kültür ve sanatına katkıda bulunmuyor' demek kimin haddine?

Siz yokken komediden romantik filmlere, aksiyondan dram filmlerine kadar sektörü ayakta tutanlar onlar değil miydi?

Son 20 yıldır Türk sinemasının temel direkleri olan yapımcılar için bu söylenenler, onları yok saymak bir büyük haksızlık değil midir?

Ve de büyük bir ayıp...

Son söz izleyicilerin...

İzleyiciler, 2018'de de önceki yıllarda olduğu gibi diğer türlere oranla komedi filmlerine daha fazla ilgi gösterdi.

2014-2018'de Mars Cinema Group'un salonlarında da gösterime giren filmler arasında daha çok komedi filmlerinin tercih edildiği görülüyor.

2014-2018 MARS CİNEMA GORUP'UN SALONLARI

Komedi Filmlerin Toplam İzleyici Sayısı: 53.870.346 Kişi

Diğer Türlerin Toplam İzleyici Sayısı: 41.853.948 Kişi

Komedi Filmlerinin Toplam Hasılatı: 650.271.828 TL

Diğer Türlerin Toplam Hasılatı: 457.608.100 TL