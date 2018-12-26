Türkiye'de 2 bin 692 sinema salonundan 848'ini elinde bulunduran Güney Kore menşeli CJ CGV Co'nun sahibi olduğu Mars Cinema Group'un patlamış mısır ve içecek menüsüyle birlikte promosyon bilet uygulaması yapımcıların tepkisini çekmişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre film yapımcıları, Mars Cinema Group ile bir toplantı yaparak aralarındaki sorunu çözmek için masaya oturmak istedi. Ne var ki dünkü toplantıya Mars Cinema Group yetkilileri katılmadı. Bunun üzerine yapımcılar, filmlerini başka sinema salonlarında gösterime çıkarma konusunda fikir birliğine vararak centilmenlik anlaşması yaptı.

Yapımcılar, filmlerini başka sinema salonlarında gösterime çıkarırsa ne olur?

1- Büyük bütçeli, sezonun en çok izleyici sayısına ulaşan filmleri Mars Cinema Group'un sinema salonlarında gösterime çıkıyor. O sinema salonları ise büyük alış veriş merkezlerinde yer alıyor. Bu nedenle Mars Cinema Group'un salonlarının bulunduğu alış veriş merkezlerinin yönetimleri çok izlenen filmlerin başka salonlarda gösterime girecek olmasından büyük rahatsızlık duyacak. Çünkü izleyiciler, film izlemek için gittiği alış veriş merkezlerinde başta yiyecek - içecek olmak üzere çeşitli kalemlerde de harcama yapıyor.

2- Çok izlenen filmleri gösteremeyen Mars Cinema Group, ekonomik olarak büyük bir darbe yiyecek.

3- Düşük bütçeli ve 'sanat' filmleri büyük bütçeli filmlerden dolayı sinema salonu bulma konusunda büyük zorluk yaşayacak. Birçok film, izleyiciyle buluşamayacak.

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığın nedeni nedir?

1- Yapımcılar, sinema biletinin yanında 'Hediye' adı altında uygulanan promosyonlu biletin yüksek ücreti izleyicileri sinema salonlarından uzaklaştıracağını düşünerek bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyor.

2- Beş yıl içinde sinema biletin fiyatının artmasına rağmen yapımcılar izleyici başına 5 TL kazandıklarını ama promosyon bilet uygulamasında patlamış mısır ve içecekten dan kazanılmasının haksızlık olduğunu söylüyor. Yapımcılar bu konuda 'Bilet fiyatlarının artmasıyla patlamış mısır ve içeceğe yansıyan pay arttı ama bize düşen pay hiç artmadı. İzleyiciler, sinema salonlarına film izlemek için gider. Patlamış mısır veya içecek için değil' diyor.

3- Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulaması nedeniyle izleyici sayısını takip etmekte zorlandıklarını belirterek gerçek izleyici sayısının kaç kişi olduğu konusunda endişeleri olduğunu dile getiriyor.

4- Yapımcılar, sinema salonlarında bizim filmlerimiz gösterilirken neden bize 'Sizin film için promosyon yapabilir miyiz' diye sorulmamasından büyük rahatsızlık duyuyor.



Şimdi ne olacak?

Büyük bütçeli filmler Mars Cinema Group'un dışındaki sinema salonlarıyla anlaşacak. O salonların takvimlerine göre filmlerin gösterim tarihleri bir süreliğine ertelenebilir. Eğer salonların takvimleri uygunsa filmler, planlanan tarihte izleyiciyle buluşacak.

Promosyonlu bilet uygulamasına karşı çıkarak bu konuda ilk adımı atan BKM olmuştu. BKM, promosyonlu bilet uygulamasından vazgeçmediği için sezonun en çok izleyici sayısına ulaşacak filmlerinden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihini 1 Ocak'tan ileri bir tarihe erteledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesinden hemen sonra gündeme getirdiği Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifinin yasallaşması yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığı kökten çözebilir. Çünkü yeni sinema yasası fragman ile reklam sürelerinin kısaltılması ve promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesini de kapsayacak.

CJ CGV Co'nun CEO'su Jung Seo

Mars Cinema Group Hakkında

2001'de Menderes Utku ve Muzaffer Yıldırım tarafından kurulan Mars Cinema Group, 2016'da 800 milyon dolara CEO'su Jung Seo olan Güney Koreli CJ CGV Co'ya satıldı. Mars Cinema Group'un satışı, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük özel sermaye fonu satışlarından ve global olarak sinema sektöründeki en önemli işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Menderes Utku- Muzaffer Yıldırım