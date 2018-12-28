28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında patlamış mısır promosyonlu biletler üzerinden yaşanan tartışmada tepkisini koyan ilk isim Yılmaz Erdoğan olmuştu.
Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', Mars Cinema Group'un sinema salonlarında gösterime girecekti. Erdoğan, promosyonlu bilet uygulamasına ve bilet ücretlerinin artmasına rağmen yapımcı paylarının aynı kalmasına olan tepkisini filminin gösterimini erteleyerek gözler önüne sermişti. Sanatçı, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada "Ben kampanyalı biletin sakıncalarını ilk kez 3 yıl önce dile getirmiştim. Bugün yaptığımızı o zaman yapmalıydık. Bu iş, sinemayı bitirme noktasına getirdi. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde filmleri en çok izlenen yapımcılar, Mars Cinema Group'un promosyonlu bilet satışından ve yapımcı haklarının artmamasından duydukları rahatsızlık konusunda fikirlerini dile getirmek için yapılan toplantıda birlikte hareket etme konusunda karar alınmıştı. O toplantının ardından Habertürk'e özel açıklama yapan Güney Kore menşeli CJ CGV Co'nun sahibi olduğu Mars Cinema Group'un Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar ise yapımcılarla yaşadıkları anlaşmazlık konusunda geri adım atmayacaklarını dile getirmişti.
Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Turgut Gürer'in Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer hakkında yazdığı kitabı okurken görüntülendi.
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