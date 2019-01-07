Filmler öne çekilmeye başlandı

Başta BKM, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül olmak üzere birçok yapımcıyla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan bilet payları konusundaki anlaşmazlığın ne ölçüde büyük olduğu BKM'nin 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak'taki gösterimini ertelemesiyle gözler önüne serilmişti. BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı anlaşmazlık sona erince gösterime çıkaracak.

Yapımcılarla anlaşma yoluna girmek için henüz bir adım atmayan Mars Cinema Group, salonlardaki boşluğu doldurmak için gösterimleri ileri tarihli olan filmleri öne çekmeye başladı, O filmlerden biri 'Üç Harfliler: Adak' oldu. Alper Mestçi'nin korku türündeki filminin gösterim tarihi daha önce 5 Haziran olarak açıklanmıştı. Salonlardaki boşluğu doldurma adına 'Üç Harfliler: Adak'ın yeni gösterim tarihi 18 Ocak oldu.