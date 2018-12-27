Yapımcıların filmlerini gösterime çıkardıkları Mars Cinema Group büyük bir anlaşmazlık yaşadığını, BKM'nin gösterime 1 Ocak'ta girmesi planlanan 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı izleyiciyle buluşturma tarihini bu nedenden dolayı ertelediğini, yapımcıların bir araya gelerek toplantı yapacaklarını önce 'Yapımcı - Mısır Savaşı Başladı' başlığı altında Habertürk yazdı. Salı günü yayınlanan bu haberin ardından o toplantıya Mars Cinema Group'un katılmadığını ve yapımcıların aldıkları kararları da 'Filmler mi Yoksa Mısır mı Kazanacak - Kılıçlar Çekildi' başlığıyla çarşamba günü yine önce Habertürk yazdı.

Yapımcılar, o toplantıda Mars Cinema Group ile anlaşamadıkları takdirde filmlerini başka sinema salonlarında gösterme konusunda fikir birliğine vardı. Eğer gösterim zamanı gelen film varsa da yeni düzenleme yapılana kadar vizyon tarihlerini erteleme konusunda centilmenlik anlaşması yaptı.

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlık nedir?

Türkiye'de 2 bin 692 sinema salonu bulunuyor. Bu salonlardan 848'i Mars Cinema Group'una ait. Yapımcılar, Türkiye'de en fazla sinema salonuna sahip olan Mars Cinema Group'un bilet ücretlerine zam yapmasına yapımcı payının artmadığından ve patlamış mısır ve içecek menüsüyle birlikte promosyon bilet uygulamasının kendilerinden habersiz yapılmasından şikayetçi.

Diyorlar ki;



1- Sinema salonlarında bizim filmlerimiz gösterilirken neden bize 'Sizin film için promosyon yapabilir miyiz' diye sorulmuyor.

2- Biz 2011'den bugüne kadar izleyici başına 5 TL kazanıyoruz. O tarihten bu yana bilet ücretleri arttı. Dolayısıyla promosyon bilet kampanyasındaki patlamış mısır ve içecekten elde edilen gelir artıyor ama bize düşen pay hiç artmıyor. İzleyiciler, sinema salonlarına film izlemek için gider. Patlamış mısır veya içecek için değil.

3- Promosyonlu bilet uygulaması nedeniyle izleyici sayısını takip etmekte zorlanıyoruz.

2011'de biletlerin ortalama fiyatı 9,50 TL idi. 2018'de biletlerin ortalama fiyatı 12,72 TL.

2011'de yapımcıların bilet başına payı 5,34 TL idi. Yapımcıların payları 2018'de de bilet başına 5,34 TL.

Yapımcılar, işte durumdan şikayet ederek bilet fiyatlarındaki yükselişe göre paylarının 7,77 TL olmasını talep ediyor.

Yapımcılar ile Mars Cinema Group ile defalarca toplantı yapmasına rağmen sorunların çözümü adına bir yol alınamadı.

Salı günü yapımcılar, Mars Cinema Group ile bir toplantı daha istedi. Ne var ki toplantıya Mars Cinema Group katılmadı. Bunun üzerine de yapımcılar, gösterime girecek olan filmlerini diğer salonlarda gösterme adına centilmenlik anlaşması yaptı.

Güney Kore menşeli CJ CGV Co'nun sahibi olduğu Mars Cinema Group'un Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı özel açıklamada aralarında BKM, Çamaşırhane Film, Dijital Sanatlar, NuLook, Taff Pictures, Madd Entertainment, CMYLMZ | Fikir Sanat, Boyut Film gibi filmleri yüksek izlenme oranlarına sahip yapımcılar ile aralarındaki anlaşmazlığı ve bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.



Av. Aslı Irmak Acar, yapımcıların bilet fiyatlarının yükselmesine rağmen yapımcı payının artmamasına olan şikayetleri konusunda Mars Cinema Group ile aynı paya sahip olduklarını belirterek gelirin yarı yarıya paylaşıldığını söyledi. Acar, promosyonlu bilet uygulamasında yasal olarak yapımcıdan izin alma zorunluluklarının olmadığını belirterek "İzleyici promosyonlu bilet uygulamasından memnun. Promosyonlu bilet izleyicinin tercihidir. İzleyici promosyonlu bilet talep ediyor. Promosyonlu bilet, daha fazla izleyicileri sinema salonlarına çekiyor. Promosyonlu bilet kampanyası izleyici sayısını artırdı. Bu durum da yapımcının lehine bir durumdur."



Promosyonlu bilet uygulamasının izleyici sayısının tespit edilmesine engel olmadığını söyleyen Aslı Irmak Acar, Mars Cinema Group'un kurumsallığını sorgulamak mümkün değildir. Mars Cinema Group, aksine kaçak biletleri engellemiştir. Yapımcıların bu konuda zarar görmemesi için gerekli bütün adımlar en başından atılmıştır.



Aslı Irmak Acar, Mars Cinema Group'un Türkiye'de sinemaya 800 bin dolarlık yatırım yaptığını, önümüzdeki dönemde de 200 milyon dolarlık yatırım yapacağını dile getirerek "Türkiye'de sinema salonu bulunmayan birçok yere modern sinema salonları kurduk. Bir sinema perdesinin maliyetinin 400 bin TL. Biz sinema adına her türlü yatırımı yaparak izleyiciyi salonlara çekmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

En çok merak ettiğim konulardan biri yapımcılarla Mars Cinema Group'un ortak bir noktada buluşup buluşamayacağı ve çarşamba günü olan toplantıya neden katılmadıklarıyla ilgiliydi. Aslı Irmak Acar, bu konuda daha önce defalarca toplantı yapıldığını belirterek Mars Cinema Group'un kararında bir değişiklik olmadığı için son toplantıya katılmadıklarını söyledi. Acar, şunları söyledi; 'Yapımcılarımıza ve filmlerine büyük saygı duruyoruz. Biz yapımcıların paylarında bir haksızlık olmadığını düşünüyoruz. Yapımcılarımız filmlerini gösterime başka salonlarda çıkarma, gösterim tarihlerini erteleme veya gösterime hiç çıkarmama hakkına sahiptir. Bu konuda tasarruf tamamen kendilerindir."Aslı Irmak Acar, bu konuda oldukça net konuştu; "Başka yapımcıların da filmleri var. Mars Cinema Group'un salonları boş kalmaz."

MISIR KAVGASINA CEM YILMAZ DA GİRDİ

Yaşanan gelişmelerden sonra Cem Yılmaz'dan da açıklama geldi. Ünlü komedyen, 'karakomikfilmler' isimli son yapımının vizyon tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, "6 aydır süren çekimleri bugün bitiyor.Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim,film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur. En yakın sinema salonuna sorarsanız size tarih vereceklerdir." dedi.