'Mısır' kavgasına Cem Yılmaz da dahil oldu - Magazin haberleri

İlk kez Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın duyurduğu "Yapımcı-Mısır" kavgasına Cem Yılmaz da dahil oldu. Cem Yılmaz, 'karakomikfilmler' isimli son yapımının vizyon tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "6 aydır süren çekimleri bugün bitiyor.Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim,film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur. En yakın sinema salonuna sorarsanız size tarih vereceklerdir" dedi.