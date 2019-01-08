Güney Kore menşeli CJ CGV'in sahibi olduğu Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında yaşanan anlaşmazlığın çıkış noktası olduğu bir dedikodu bugünlerde oldukça dillendi; 'Amaç, Türk filmleri yerine yabancı filmleri ikame etmek.' Son 14 yılda Türk filmlerinin ortalama izleyici sayısı, yabancı filmlerin ortalamasından 3 kat daha fazla. Her yılın birincisi ise bir Türk yapımı oldu

Sinema sektöründe bugünlerde en çok konuşulan dedikodulardan biri şöyle; 'Mars Cinema Group'un sahibi Güney Kore menşeli CJ CGV Grup, Türk filmleri yerine yabancı filmleri ikame etmek istiyor.'

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Türk filmleri bitirilmeye mi çalışılıyor? sorusunu sayısal veriler üzerine derledi.

Son 15 gündür yaşanan depremin merkez üssü de yapımcıların bilet payları ve kampanyalı biletler.

Sinema sektörü, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi'nin yasallaşarak yürürlüğe girmesini bekliyor.

Söz konusu kanun teklifi yapımcılar, patlamış mısırlı kampanyalı biletler üzerindeki hasılatları net olarak görebilmesini ve reklam sürelerini de düzenleyecek.

Yapımcılar diyor ki;

- Kampanyalı bilet uygulamasında patlamış mısır ve içecek ücretinin esas miktarı izleyiciden alınıyor. Promosyon, patlamış mısır ve içecekte değil, biletin esas payında yapılıyor. Özetle, promosyonun yapımcının payında yapılmasıyla gelirlerimiz yeni filmler çekemeyecek kadar azaldı.

- Kampanyalı biletten ötürü filmlerimizin hasılatını şeffaf olarak göremiyoruz.

- Bilet fiyatları artarken bizim payımız hep aynı kalıyor.

- İzleyiciler, sinemaya patlamış mısır yemek için değil film izlemek için gider. Film, patlamış mısırın değil, patlamış mısır, filmin çerezi olabilir. Filmler, patlamış mısırdan daha az kazanıyor.

Sonuç olarak yapımcılar, maliyetlerinin artmasına rağmen gelirlerinin artmamasından dolayı yeni filmler çekemeyecek duruma geldiklerini dile getiriyor.

BKM, Mars Cinema Group ile aralarındaki anlaşmazlığın ne büyük ölçüde olduğunu 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihini erteleyerek gösterdi.'Organize İşler - Sazan Sarmalı', sezonun heyecanla beklenen yüksek maliyetli büyük filmlerinden biri.BKM, filmin gösterimini erteleyerek maddi olarak büyük bir kayba uğradı. Bu davranışıyla da bilet paylarındaki anlaşmazlığın boyutunu gözler önüne sererken yeni düzenleme yapılması adına ne kadar kararlı olduklarını gösterdi.

Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın aynı yıl gösterime girecek filmleri izleyici sayılarıyla da ayakta durmasında önemli payları olan sinema sektörü için önemli bir motivasyon sağlayacaktı.

Yakın zamanda Mars Cinema Group ile anlaşacaklarına inandığını söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Kimse kimseye zarar vermeden, kardeşçe uzlaşalım. Sonuçta biz film yapıyoruz, bizim sinemacılarla kavga etmek gibi bir derdimiz yok, ortak çıkarlarımız var. Önemli olan seyircinin istediği lokasyonda istediği yerde filme ulaşması ve el birliğiyle halletmek. Kimse kimseye zarar vermeden, kardeşçe uzlaşalım" derken Şahan Gökbakar ile Cem Yılmaz'ın da bu konudaki görüşleri aynı.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, yapımcıların filmlerinin hasılatını şeffaf olarak görme hakları olduğunu söyleyerek "Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek" dedi.

Görünen o ki Mars Cinema Group, yapımcılarla isteyerek veya yasal zorunluktan kaynaklı olarak bugün yarın anlaşacak.

Bütün bunların yanı sıra sinema sektöründe bugünlerde konuşulan bir konu var ki...

Son günlerde o kadar çok duyuyorum ki...

'Türk filmleri bitirilmeye mi çalışılıyor, Türk filmlerinin yerine yabancı filmler mi ikame edilmeye çalışılıyor?'

Oldukça komplo teorisi kıvamında bir söylem gibi gelse de Mars Cinema Group'un Türkiye'de başta ABD ve Güney Kore filmleri olmak üzere yabancı filmlerin daha çok izlenmesini istediği yönündeki konuşmalar oldukça dillenmeye başladı.

2005-2018 Türk Fimlerinin İzlenme Oranı

Olabilir mi?

Güney Kore menşeli CJ CGV Grup, Mars Cinema Group'u Muzaffer Yıldırım ile Menderes Utku'dan 2016'da 800 bin dolara satın aldı.

200 milyon dolarlık yatırım daha yapacaklarını ifade ettiler.

Toplam 1 milyar dolar...

2005-2018 Yabancı Filmlerin İzlenme Oranı

- 1 milyar dolar, Türk filmleri olmadan kendisini amorti edip kara geçebilir mi?

- Kara geçebilirse kaç yıl içinde geçer?

- CJ CGV Grup'un o kadar yıl beklemeye tahammülü var mı?

- Bu kadar çok para yatıran bir şirket, Türk izleyicisinin kendisinden olan filmlere kendisinden olmayan filmlerden daha çok ilgi gösterdiğini bilmez mi? Ve Türkiye'nin bu konuda ender ülkelerden biri olduğunu...

- Bu kadar çok para yatıran bir şirket, gişe kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005'ten bugüne kadar yıl birincisi olan filmlerin Türk yapımı olduğunu görmemiş midir?

- Bu kadar çok para yatıran bir şirket, benim 2 saatte hazırladığım tabloları Mars Cinema Group'u almadan önce zaten hazırlayıp rapor dosyasının içine koymamış mıdır?

- Bu kadar çok para yatıran bir şirketin asli amacı ticaret midir yoksa kültür ithalatı mıdır?

- Eğer amaç ticaret değil de kültür ithalatıysa izleyici buna izin verir mi?

Sonuç alarak Türkiye'de gişe verilerinin kayıt altına alındığı 2005'ten bugüne kadar Türk filmlerinin izleyici ve hasılatı yabancı filmlerden 3 kat daha fazla. Ve bugüne kadar hiçbir yabancı film yıl birincisi olamadı.