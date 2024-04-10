Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'da bayramın ilk günü dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kentte Cerrahi Mahallesi sakinleri toplu bayramlaşma için bir araya geldi. 1 kilometrelik kuyruğun oluştuğu anlar havadan görüntülendi
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Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.
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DHA'nın haberine göre İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
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Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
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Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.
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Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
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