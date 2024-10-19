'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!

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Türkiye gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi’nde önemli detaylar çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında çetenin el konulan cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.

ÜÇ ÖNEMLİ İSMİN TELEFON ÇÖZÜMLEMESİ Bu çalışma kapsamında çete lideri Fırat Sarı, çetenin önemli ikinci ismi İlker Gönen ve önemli isimlerinden biri olan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.

FIRAT SARI'NIN MESAJLARI Çete lideri Fırat Sarı’nın, el konulan cep telefonun ön incelemesinde, suç unsuru olduğu değerlendirilen görüşmeler ortaya çıktı. İddianamede yer alan ayrıntılarda; "Soruşturmaya konu, 9 farklı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi sahibi olduğu, hatta bu denetimlerde tutulan tutanakların tarafına ulaştırıldığı, bu tutanak ve bilgilerin "Yenidoğan Dr. Mehmet Gürül olarak kayıtlı olan 0 533… nolu GSM numarası tarafından iletildiği görülmüştür" diye ifade edildi.

ŞOFÖR KENDİNİ HASTANE KOORDİNATÖRÜ OLARAK TANITIYOR 112 Acil Servis’inde şoför olarak çalışan çetenin üyelerinden Gıyasettin Mert Özdemir'in incelenen cep telefonunda da şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya platformu olan WhatsApp uygulaması üzerinden soruşturma kapsamında olduğu değerlendirilen konuşma içeriklerine rastlanıldı. İddianamede ortaya çıkan ayrıntılara göre Özdemir’in yaptığı bir görüşme dikkat çekiyor. İddianameye giren o görüşme ve detaylar şöyle anlatıldı: Gıyasettin Mert Özdemir’in, Edirne 112 Nakil ismiyle kayıt ettiği görüşmede; "Merhaba iyi çalışmalar dilerim. Mert ben, Esenler Güney Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Koordinatörüyüm. TĞM riskli gebelerinizi ücretsiz kabul edebiliriz. Yenidoğan yoğun bakımda yan dallarımız mevcuttur. Çocuk cerrahide ameliyatlar ücretsiz şekilde yapılmaktadır" mesajından, kendisini ambulans şoförü olmasına rağmen Esenler Güney Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesinin Yenidoğan yoğun bakım koordinatörü olarak tanıttığı, riskli gebeleri ve ameliyatların ücretsiz şekilde olduğunu söyleyerek hastanelerine hasta nakil sevklerini gerçekleştirebileceğine ilişkin konuşmaların olduğu görüntüde yer verilmiştir.

İLKER GÖNEN’İN TELEFONUNDAN DA SUÇ UNSURU ÇIKTI Yenidoğan çetesinde ikinci isim olarak görülen İlker Gönen’in de cep telefon ön incelemesi tamamlandı. İddianameye giren ayrıntılara göre, şüphelinin, WhatsApp mesajlarında suç unsurlarına rastlandı. Gönen’in suç unsuru olduğu düşünülen yazışmalar iddianameye girdi. Elde edilen mesajlardan birinde Serenay adlı kişi, İlker Gönen’e "Hocam, dün Fırat beyle buluşmuşsunuz. Çıkışta arayın anlatayım" diyor. Yine 03.04.2024 tarihinde Serenay isimli kişinin İlker Gönen’e, bebek Dilek Çakar ismiyle düzenlenmiş tahlil kayıtlarını gönderdiği görülüyor. İddianamede bu ayrıntı şöyle anlatılıyor: "Üzerinde muhtelif değerlerin bulunduğu evraktan bahisle bu evraktaki hastanın dava edilmiş olduğunu ve kendisinin ifadeye çağrıldığını, tipini beğenmedim diye not düştüğünü söylemiş. İlker Gönen’in ise buna istinaden bir yılı geçmiş, epikriz sormasına istinaden Seranay’ın, "Uygun değil, tandem almışız redkan kortizol, hiçbiri yazmıyor, ama aileyi metonoşizma endokrine yönlendirmişiz, imza da almışız" demesi üzerine İlker Gönen, "Doktor Zeki abi mi" diye sormuş Serenay isimli kişi de, "Dursun hoca" olarak cevaplandırmıştır." İFADE AYRINTISI İlker Gönen’in cep telefon kayıtlarından, bir olayla ilgili ifadeye çağrılmasına ilişkin yazışmalar da iddianameye girdi. İddianameye giren o yazışmalarda, "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, Hemşire Serenay Sarıkaya ve Hemşire Aybike Aydoğdu isimli şahıs adına ifadelerine başvurulmak üzere çağrılmalarına ilişkin üst yazı Serenay tarafından İlker Gönen isimli şahsa gönderilmiş. 'Hocam bu başhekimlik çalışanı beni çok sıkıştırıyor, korktum' ifadesinde bulunmuştur. Sonrasında birbirlerini karşılıklı olarak aramışlardır. Telefon görüşmelerinin ardından Serenay, İlker Gönen'e, bahsi geçen konu olan Dilek Çakar isimli bebeğin, Kanuni Sultan Süleyman E.A.H.’ne taburcu yönlendirmesine ilişkin kayıtları göndermiştir. İfadenin bir örneğini İlker Gönen'e gönderip, 'İfadeye eklenecek bir şey var mı' dedikten sonra, 'Yok iyi olmuş' cevabını alması üzerine telefon görüşmesi başlatmıştır" cümleleri de yer aldı. İşte isim isim Yenidoğan Çetesi! Haberi Görüntüle 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi! Haberi Görüntüle