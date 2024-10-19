Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

81 ildeki muhtarlarımızın tamamına samimi hizmetleri için teşekkür ediyorum, onlara da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyelerle birlikte muhtarlıklarımızda değişim yaşandı. Bir kısmı güven tazelerken bir kısmı bayrağı yeni kardeşlerimize devretti. Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, yeni seçilen kardeşlerime de Mevla'dan üstün başarılar diliyorum.

"MUHTARLARIMIZI 53 DEFA BİR ARAYA GETİRDİK"

Mahalle ve köylerine hizmet mücadelelerinde muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 2015 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında devletin zirvesiyle yerel demokrasinin temsilcisi olan muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Türkiye'nin dört bir yanından 40 binden fazla muhtarımızla bir araya geldik. İstişare ettik. Ülke ve millet meselelerine ortak akılla çözüm yollarını aradık. Milletimizin birlik ve beraberliğini de sağlamlaştırdık. En son toplantımızda Cumhuriyetimizin 100. yaşını temsilen 81 ilimizden 2023 muhtarımızla bir araya gelmiştik. Bu sefer güzel İstanbul'da muhtarlarımızla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Soframızı teşrifleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan İçişleri Bakanlığımızı sayın Bakan ve ekibini içtenlikle tebrik ediyorum.

REKLAM "BİZİM İÇİN ASLOLAN SONUÇTUR" Sizlerle yaptığımız toplantıların ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık kurumuna yönelik bakış açısını değiştirdiğini, bürokrasi, siyaset ve yerel yönetimlerde çok farklı hava estirdiğini biliyoruz. Bu hava dalga dalga yayıldı, kamu kurumların kapıları sizlere tüm Türkiye'de açıldı. Sizinle yakın muhabbetimizin elbette başka sonuçları da oldu. Muhtar deyince burun kıvıranlar toplantılarımız sayesinde geç de olsa yaptığınız işlerin gerçeğini anlamaya başladı. Bizim için aslolan sonuçtur. Elitist zihniyetin muhtarlarımızla vücut bulan halk iradesine karşı diz çökmesi şüphesiz kazanımdır.

"MİLLETİN TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLMAK DÜNYADA ULAŞABİLECEK EN ŞEREFLİ PAYELERDEN BİRİDİR" Muhtarlar aynı zamanda demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır. Yerel düzeyde vatandaşın gündelik hayatına dokunan mesainiz ile huzurun, barışın, sosyal dayanışmanın, milli birlik ve bütünlüğün teminatısınız. Ülkemizde birileri halen anlamasa da milletin teveccühüne mazhar olmak dünyada ulaşabilecek en şerefli payelerden biridir. İster muhtar, ister belediye başkanı, ister milletvekili isterse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olsun bu durum değişmez. Muhtarlarımız bu yönleriyle demokrasinin de nüvesini teşkil etmektedir. Bizim sizinle yakın diyaloğumuzu eleştirenlerin anlayamadığı budur. Onlar seçilmenin, halktan oy almanın, milletin emanetini taşımanın, bu aziz millete hizmet etmenin ne manaya geldiğini idrak edemiyorlar. Biz bunun önemini, zorluğunu ve değerini çok çok iyi biliyoruz. Muhtarlarımızın ve muhtarlık kurumunun üzerine titriyoruz. Bulunduğu yere atamayla gelen tüm kamu görevlileri devletin imkanlarını millete hizmet için kullanmakla mesul ve mükelleftir. Dolayısıyla hangi konumda olursa olsun makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez.

"HALKIN SEÇTİKLERİNE TEPEDEN BAKAN BÜROKRATİK OLİGARŞİYİ GÖRDÜM" Köyünün ve mahallesinin sorunlarına çözüm arayışında yerel yönetimler dahil bütün kurumlarımızın kapısı muhtarlarımıza açıktır ve öyle olmalıdır. Ne dediler benim için 'muhtar bile olamaz'. Bu manşetleri attılar. E ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Bakınız bu fakir eski Türkiye'yi iliklerine kadar yaşamış, adaletsizlik, hukuksuzluk, ayrımcılığı bizzat tecrübe etmiş kardeşinizdir. Halkın seçtiklerine tepeden bakan bürokratik oligarşiyi gördüm. Elitist, seçkinci, halka rağmen halkçılık yapan jakoben zihniyeti gördüm. Millete hizmetkârlık yerine efendilik taslayanların ülkemize nasıl büyük zararlar verdiğini gördüm. 'Aman konforum bozulmasın, başım ağrımasın' yaklaşımların kalkınma ve refah hamlelerimizi nasıl tökezlettiğini gördüm.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR MUHTARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK" Siyasi hayatım boyunca Türkiye'yi ve Türk demokrasisini paçasından aşağı çeken bütün bu marazlarla mücadele ettim. Önümüze çıkan engellere aldırmadan, baskılar ve yasaklar karşısında çalıştık, ter döktük. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi sizlerle birlikte kararlılıkla devam ettireceğiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi demokrasi, kardeşlik, adalet ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz. Bunu da siz muhtar kardeşlerimin desteği ile yapacağız. Ülkemizin kalkınma hamlelerinden diğer tüm kesimler gibi muhtarlarımız da hak ettikleri payı almıştır. Son 22 yılda sayısız adım attık. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıkları, diğer belediyelerde Muhtarlık İşleri Müdürlükleri ihdas ettik.

"19 EKİM'İ TÜM TÜRKİYE'DE MUHTARLAR GÜNÜ OLARAK BİZ İLAN ETTİK" 19 Ekim'i tüm Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak biz ilan ettik. Muhtarlarımızın maaşlarını, sigorta primleri, özlük haklarını yaptıkları görevin seviyesine uygun hale getirdik. 2002 yılında 97 liraydı muhtar aylığı, bugün 21 bin 85 lira oldu. Nereden nereye? Muhtarların ödemekle yükümlüğü olduğu sosyal güvenlik kurumu primlerini şimdi devlet olarak biz karşılıyoruz. En az bir dönem muhtarlık yapan kardeşlerimizi silah ruhsatı harcından muaf tutuyoruz. 30 Büyükşehirde yöreye özgü 100 muhtar hizmet binasının yapımını tamamladık. 51 ilimizde 1079 hizmet binasından 98'i hizmete girdi, kalan 81 tanesinin inşaatı ise hızla devam ediyor. Tüm bu imkanların yanısıra turizm, kültür, enerjiye kadar geniş yelpazede muhtarlarımızın yanında olduk Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi büyüdükçe bu hizmetleri çok daha ileri taşıyacağız.

"50 BİN MASUM İNSAN TÜM DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ" Bölgemizdeki gelişmeleri bizimle birlikte sizler de yakından takip ediyoruz. Komşumuz Suriye'de 1 milyon insanın hayatına malolan ihtilafa henüz çözüm bulunmadı. Ukrayna-Rusya arasında savaş 4. yılına yaklaşıyor. Irak halen terör belasıyla mücadele ediyor. Son 1 yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakla artık kelimeler çaresiz kalıyor. "AVRUPA, ABD, BMGK ADETA OYUNCAK OLMUŞ DURUMDA" 50 bin masum insan tüm dünyanın gözleri önünde katledildi. 100 bini aşkın yaralı var. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yıllardır yaşadığı toprakları terk etmek zorunda bırakıldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş caninin elinde Avrupa, ABD, BMGK adeta oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp 'bu alçaklık' diyemedi. Kadın hakları kuruluşların gıkı dahi çıkmadı. Gezi olaylarında 1 ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin ve Lübnan'da göremedik. Sustular, korktular, İsrail'i desteklemek üzere savunageldikleri tüm değerlerini ayakların altında ezdiler.

İsrail hükümetini alkışlamak dışında hiçbir şey yapmadılar. 50 bin masumun katilinin sorumlusu elbette İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir. Son 1 senedir İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler, silah ve mühimmat gönderenler bu katliama alenen ortaktırlar. Gazzeli, Batı Şerialı, Lübnanlı çocukların ahı siyonistler kadar onlara kol kanat gerenlerin de peşini bırakmayacaklardır. Bu gerçeği korkusuzca tüm dünyada haykıran tek devlet Türkiye'dir. "TÜRKİYE OLARAK ZALİMİN HASMIYIZ, MAZLUMUN HAMİSİYİZ" Bu asil milletin şerefli bir evladı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim, zulmü alkışlamadık, zalime asla boyun eğmedik. Birilerinin keyfi için kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. İslam aleminde ve dünyada öne atılan daima biz olduk. Filistin halkına, Gazzeli çocuklara insanlık ve kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz.

Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının tüm imkanlarıyla yanındayız. Şehadetleriyle destanlaşan Filistin direnişinin önderlerini, mensuplarını Gazze topraklarını mubarek kanlarıyla sunanları bugün bir kez daha tazimle selamlıyorum. İsmail Haniye kardeşimden sonra Hamas Lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'in tüm şehitlerini, tüm şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. "MESELE TÜRKİYE OLUNCA İÇ POLİTİKA, DIŞ POLİTİKA DİYE BİR AYRIM MÜMKÜN DEĞİLDİR" Bu kırılma anında Türkiye'yi tarihin doğru tarafında tutmanın gayretindeyiz. Bizim temel politikamız ülkemizin bekasını korumak, 85 milyonun huzur, esenlik ve güvenliğini en üst düzeyde temin etmektir. Vatanımıza kast eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Ne 782 bin kilometre kare vatan toprakları üzerinde ne de misakı milli coğrafyası üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyiz. İsrail yayılmacılığına dikkat çektikçe ana muhalefetin başını çektiği kimi çevreler bizi olayları abartmakla itham ediyor.

Haritalara bakmak yerine bunun iç politikayla ilgili olduğunu söylemekten utanmıyorlar. İsrailli yetkililer susarken onlar adına konuşan, canhıraş şekilde İsrail'i savunan mankurtlaşmış zihniyetle karşı karşıyayız. Mesele Türkiye olunca iç politika, dış politika diye bir ayrım mümkün değildir. Muhalefetin rahatlığı, umursamazlığı, gevşekliği bizi alakadar olmaz. Onlar affınıza sığınarak söylüyorum rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgedeki ateşi söndürmenin mücadelesini veriyoruz. Biz bölgedeki tehlikelerde ülkemizi nasıl uzakta tutarız diye bunun hesabını yapıyoruz.

"85 MİLYONUN TAMAMINI TÜRK MİLLETİNİN AYRILMAZ PARÇASI OLARAK GÖRDÜK" Bekamızı sağlamak için yalnız savunma sanayimizi değil milletimiz ve millet bağımızı daha da güçlendirmenin çabasındayız. Biz hiçbir zaman farklı etnik kimlikleri, inançları, siyasi görüşleri, kültürel aidiyetleri çatışma veya ayrılık unsuru olarak görmedik. 85 milyonun tamamını Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördük. Bekamızı sağlamak için yalnız savunma sanayimizi değil milletimiz ve millet bağımızı daha da güçlendirmenin çabasındayız. Biz hiçbir zaman farklı etnik kimlikleri, inançları, siyasi görüşleri, kültürel aidiyetleri çatışma veya ayrılık unsuru olarak görmedik. 85 milyonun tamamını Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördük.

"AYRILIKLARI DEĞİL MÜŞTEREKLERİ BÜYÜTELİM" Bu topraklarda bir arada barış içinde, kardeşçe yaşama irademizin ve milli mutabakatımızın timsali olan İstiklal Marşımızın etrafında 85 milyonu buluşturmak, aynı ortak idealler etrafında kenetlemek için 22 yıldı mücadele halindeyiz. Bugün de ayrılıkları değil müşterekleri büyütelim diyoruz. Tüm siyasi partilerimizi kardeşlik seferberliğimize katkı sunmaya davet ediyoruz. Mesele karanlığa yumruk sallamak değil Türkiye'nin aydınlık geleceği için fener olabilmektir. Ülkemizin sorunlarını ve bunara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz anı düşünmek zorunda değiliz ama aynı zeminde uluşmak zorundayız. Kuru hamaset yapmanın da öfke diline sarılmanın da doğmamış çocuğa don biçmenin muhalefet dahil kimseye faydası dokunmaz. Attığımız adımlarda muhalefet de bizim kadar Cumhur İttifakı kadar istekli olmalı, bu çabalara samimiyetle sahip çıkmalı, yapıcı katkılarda bulunmalıdır.

Siz muhtarlardan da Türkiye Yüzyılı mücadelemize güçlü destek vermenizi istiyoruz. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun diyorum.