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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de evinde cansız bedeni bulunan Fidan Çakır'ı arkadaşı öldürmüş | Son dakika haberleri

        İzmir'de evinde cansız bedeni bulunan Fidan Çakır'ı arkadaşı öldürmüş

        İzmir'in Buca ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan Fidan Çakır'ın katili 10 yıllık arkadaşı çıktı. Çakır'ı çekememezlik nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyleyen Dilan Ergen tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:15
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        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
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        İzmir'in Buca ilçesinde evinde cesedi bulunan Fidan Çakır'ın (28) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boynundaki kesici alet yarasıyla öldürüldüğü belirlenen Çakır'ın cinayet şüphelisi Dilan Ergen (31), İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Çakır'ı çekememezlik nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyleyen Ergen, tutuklandı.

        Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemede, boyun bölgesinden kesici aletle aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çakır'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 8 gün önce gerçekleştiğini, şüphelinin maktulün arkadaşı Dilan Ergen olduğunu tespit etti. Ergen'in olaydan sonra ilk olarak Muğla'ya oradan da İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ergen, dün kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, İzmir'e getirildi.

        10 YILLIK ARKADAŞIYMIŞ

        Fidan Çakır ile 10 yıllık arkadaş olan ve bir süre ev arkadaşlığı da yaptığı öğrenilen Dilan Ergen, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ergen, aralarında zaman zaman çekememezlik nedeniyle tartışma çıktığını söylediği Çakır'ı, içkili olduğu sırada yine aynı nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

        Ergen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Dilan Ergen'in kentten kaçarken kullandığı korsan taksi de tespit edildi. Cinayetle ilgisi olmadığı saptanan belirlenen taksiciye ruhsatsız çalışmaktan 64 bin TL para cezası kesilip, otomobilinin bağlandığı bildirildi.

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