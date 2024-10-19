Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar: İlişkilerimiz çok iyi ve daha iyi olacak | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar: İlişkilerimiz çok iyi ve daha iyi olacak | Dış Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de konuk ettiği Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Bugünkü görüşmelerimizi zengin bir gündem üzerine inşa ettik. Kapsamlı bir şekilde ilişkileri ele aldık.

İkili ticaretimiz 50 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 60 milyar dolar.

Savunma sanayi konusunda geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak işbirliğimizi yükseltmeyi istiyoruz. Bu konuda Scholz'un tutumunu takdir ediyoruz.

Aşırı sağ Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar Avrupa'da yaşayan Türkleri tedirgin ediyor.

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"Gümrük birliği ve vize serbestisi hepimizin menfaatine"

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alış verişinde bulunduk. AB ile ilişkilerimize dair beklentilerimizi Scholz'a aktardım. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda atacakları adımların hepimizin menfaatine olduğunu aktardım.

Gazze ve Lübnan konularını da ele aldık. Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail üzerinde gerekli baskı oluşturulması için uluslararası baskı oluşturmak için elimizden geleni yapmamız şart.

Vicdan sahibi tüm siyasetçilerin İsrail'e dur demesini bekliyoruz. 50 bini aşkın insan öldürüldü. Çocuk, kadın demeden öldürüldü. Lahey Adalet Divanı'na biz de yaptık birçok ülke de yaptı.

50 bin insanın öldürülmesi, 100 bin insanın yaralanması, herhalde "F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız" dedirtmez. Öyleyse bu Adalet Divanı niye kuruldu? Yapılan budur. İsrail Dışişleri Bakanı'nın şahsımla ilgili yaptığı açıklamayı takip ederseniz, neden bana bu şekilde saldırıyor, siz de bunu sorarsınız umarım.

Batı, zil takıp oynuyor. ABD'nin tavrı 7 Ekim'den beri belli. İsrail'in silah, teçhizat alması onlar için zor değil. Ve İsrail böyle, bölgede katliamı sürdürüyor. Biz Türkiye olarak ne yaparız diye bunlara bakıyoruz ve bölgeye insani yardımlarımızı aktarıyoruz."

"Almanya, Suriyeli suçluların Türkiye'ye iadesi konusunda destek istiyor. Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı nedir? Avrupa Birliği'ne nasıl destek olabilirsiniz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"Suriye'den bize ilk etapta 4 milyon civarında mülteci geldi. 3.5 milyon mülteci şu an ülkemizde. Sayın Merkel döneminde beraber görüşerek bu süreci çalıştırdık. Kapımız onlara hep açık olmuştur ve şu anda da açıktır. Orta Doğu'dan, Lübnan'dan ülkemize gelen olursa biz kapımızı onlara açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Kapımız açık."

"İslam düşmanlığı" sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Almanya'da İslam düşmanlığı maalesef devam ediyor. Ortak bir mücadeleyi sürdürme kararını birlikte verdik. PKK ve FETÖ, terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte mücadele vereceğiz."

"İsrail konusunda fikirlerimiz farklı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Şansölye Scholz, şunları söyledi: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın bilgi alış verişlerinde bulunmamız çok önemli. Hem ikili konularda hem de dünyadaki konularda. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısını hepimiz uluslararası hukukun bir ihlali olarak gördük. Ancak bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi için ne yapabiliriz? Rusya, tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor. Ancak biz İsrail konusunda farklı fikirlere sahibiz. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı korkunç bir suçtu. İkili bir devlet çözümü olmalı. Hem Filistin hem de İsrail için. İsrail de uluslararası hukuka uymak zorunda tabii ki. Şu an ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir öneri var. Bu uygulanırsa Lübnan'da bu çatışmaların uzamaması için önemli bir adım atılmış olur. İkili ilişkilerimiz çok olumlu ve daha da gelişecek. Savunma sanayii konusunda ilişkiler yeniden canlandırıldı. Vize konusu şöyle, Türkiye'deki konsolosluklar dünya çapında en çok vize veren Alman konsoloslukları. Çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz çünkü çok sayıda başvuru var. Süreçleri dijitalleştirmek istiyoruz. Böylece daha hızlı karar vermek istiyoruz. Tabii haklı şikayetler bunlar." "Almanya'daki suç işleyen Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda birçok partnerimiz var" Göç ve mülteciler konusunda Türkiye önemli çabalar harcıyor. Suriye'deki savaşın sonuçları konusunda Türkiye'ye desteğimiz sürecek. Türkiye ve AB arasında ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz." "Almanya, Suriyeli suçluların Türkiye'ye iadesi konusunda destek istiyor. Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı nedir? Avrupa Birliği'ne nasıl destek olabilirsiniz?" sorusuna Scholz, şu cevabı verdi: "Bu konuda maddi bir yardım da veriliyor. Göç konusundaki işbirliği için teşekkür ediyorum ama suç işlemiş Suriyeliler konusunda şunu söylüyorum. Suç işleyenler geri gönderilmeli. Afganistan'a bir kısmını gönderdik. Bu konuda birçok partnerimiz var. İşbirliklerimiz var." "İslam düşmanlığı" sorusuna Olaf Scholz şu cevabı verdi: "İslam düşmanlığı kabul edilemez. Farklı düşünen insanlar düşman görülmemeli, bir arada yaşanabilmeli. Almanya'da din özgürlüğü önemli bir ilke. Aşırı İslamcı akımlar var, bunlarla mücadele ediyoruz. Ayrıca PKK'nın işlediği suçlar konusunda önemli bir mücadele içinde Almanya."