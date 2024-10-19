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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Okan Buruk'a tatlı bela gelecek - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk'a tatlı bela gelecek

        Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' porgramında değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:58
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        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
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        Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u Icardi (2) ve Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve liderliğini perçinledi.

        Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında aldığı galibiyeti, usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da değerlendirdi.

        Sine Çakır Heyse'nin sunduğu '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulunan Dilmen, maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "G.SARAY BİR HAYLİ İYİ OYNADI"

        İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Galatasaray bugün bir hayli iyi oynadı. Beklediğimden de öte iyi oynadı. Bir de çok usta ayaklarıyla dedi ki, 'Siz 85 milyon orada konuşun sabaha kadar Osimhen mi oynar, Icardi mi oynar.. Siz benim umurumda değilsiniz'. Bugün Türkiye'de her insan Osimhen'in, Icardi'nin varlığından çok memnunlar. İki tane dünya figürü bunlar. Bugün Afrika'ya gitseniz, Tayvan'a da gitseniz, nereye giderseniz gidin bu oyuncuları biliyor. Bunun dışında da oyuncuların birbirini itmesi önemli. Bugün Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da iş yapmaya başlayan Batshuayi'nin ismi geçmiyor ki hoca da ne olur ne olmaz diye onu da sokuyor oyuna."

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        "OLUMLU YÖNDE TATLI BELA GELECEK"

        "Sokak kedisi ne yapar, rızkını sokakta arar. Osimhen de öyle. Okan Hoca, Icardi ile Osimhen'e 'birlikte de oynatırım ben sizi' diyor. Fenerbahçe maçında Icardi sakattı. Bu aslında olumlu olarak döndü. Çünkü iki forvete hazır değildi. Icardi bugün başlarken de Osimhen sakatlıktan geldiği için ikisiyle başlamadı. Bazı şeyler aslında denk geldi. Bazen bazı şartlar teknik direktörün lehine işleyebilir ama olumlu yönde tatlı bela gelecek. Ne zaman gelecek, çarşamba günü Elfsborg maçında gelecek. "Ben buradayım Okan Hocam. İk itane attım bak, ben yedek falan oturmam' diyor Icardi. Osimhen de diyor ki 'Hocam bak ben 2 tane attım, 1'i sayılmadı, ben iyi futbolcuyum' diyor."

        "JELERT DEVRE ARASI MUHTEMELEN GİDECEK"

        "Jelert'ten verim alma ihtimali yok. Bence Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en verimsiz transfer. Jelert'in fiziği bek için yeterli değil. Çok süratli değil. Devre arasında muhtemelen gidecek diye düşünüyorum."

        "ICARDI İLE BİRLİKTE 3-4-3 OYNAYAMAZSIN"

        "Icardi ile birlikte 3-4-3 oynayamazsın. Icardi, Osimhen ve Batshuayi, üçü de ceza sahası oyuncusu. Bunlardan bir Kuyt beklemeyin. Tatlı belayı tatlıya çevirmek için çift santrfor oynamak zorunda. Yani sen 'Osimhen git solda oyna' diyemezsin. 'Icardi sen forvet arkası oyna' diyemezsin. İstese de yapamazsın, yapmamalı da zaten."

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