Antalyaspor - Galatasaray: 0-3 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardi ile 90+3'te Victor Osimhen kaydetti.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Alex'in ekibi Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

DEPLASMAN REKORUNU KIRDI! Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyeti serisi rekorunun yeni sahibi oldu. REKLAM Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekoru kırmayı başardı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR 10'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Mertens ön direğe ortaladı. Icardi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 14'üncü dakikada Antalyaspor'da paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Güray Vural'ın sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi. 38'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Mertens’in sert şutunda kaleci Kenan Piric gole izin vermedi. Boşta kalan topu bir kez daha önünde bulan Mertens'in vuruşunda Piric yine gole izin vermedi. 45+3'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

50'nci dakikada Yunus Akgün'ün yerden sert pasında altı pas içerisinde topa dokunan Sallai'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı. 52'nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkarttı. Sağ kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün altı pas içerisine verdiği pasta Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 89'uncu dakikada Sara'nın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Osimhen'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 90+3'üncü dakikada Ziyech'in ceza alanına ortasında Antalyaspor savunması uzaklaştırmak isterken top havalandı. Osimhen, yaptığı röveşata vuruşla şık bir gole imza attı: 0-3.

STAT: Corendon Airlines Park HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ANTALYASPOR: Kenan Piric - Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğan Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 86 Emre Uzun), Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 63 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Larsson, Samudio GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs(Dk. 23 Berkan Mutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 70 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi) GOLLER: Dk. 10, Dk. 52 Icardi, 90+3 Osimhen(Galatasaray) SARI KARTLAR: Güray Vural, Djenepo (Antalyaspor) - Torreira, Berkan Mutlu, Davinson Sanchez, Ziyech (Galatasaray)