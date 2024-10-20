Esenyurt'ta oto galericiler sitesinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı
Esenyurt'ta, çarşaflı şüpheli, oto galericilerinin bulunduğu sitedeki iş yerlerine otomatik silahla ateş açıp bir kişiyi yaraladı
Gökevler Mahallesi'nde oto galericilerin olduğu siteye gelen bir şüpheli, çevredeki iş yerlerine otomatik silahla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken silahını elinden düşüren şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.
Yaralı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, tanınmamak için çarşaf giyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin saldırısı ve kaçış anları güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.