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        Haberler Sağlık O hastanedeki bebekler sevk edildi | Sağlık Haberleri

        O hastanedeki bebekler sevk edildi

        İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen hastanelerden Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:30
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          İHA'nın haberine göre; İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor.

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          İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

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          Öte yandan Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

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          AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında İstanbuldaki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi.

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          Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.

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