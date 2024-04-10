Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Güncel haberler

        Sahibi gözaltına alındı! Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Beylikdüzü'nde Cem Mert Özer adlı kişinin yaralandığı Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan köpeğin sahibinin yakalandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü Sahili’nde Cem Mert Özer’e Pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre sahibi gözaltına alınırken köpek ise barınağa teslim edildi.

        Olay, 7 Mart Pazar günü, akşam saatlerinde, Gürpınar Sahili'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gezmek için sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

        REKLAM

        BACAĞINA 28 DİKİŞ ATILDI

        Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra yürüyemeyen Cem Mert Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.

        Polis saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek de HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Köpeğin Cem Mert Özer’e saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin Cem Mert Özer’e saldırdıktan bir süre sonra bıraktığı görüldü.

        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #cem mert özer
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Habertürk Anasayfa